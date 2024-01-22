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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Появились фото с места гибели малышки из Первоуральска

Появились кадры из квартиры в Первоуральске, в которой задохнулась 5-месячная девочка

22 января 2024, 09:05
Фото: 1MI

Появились фото с места гибели малышки из Первоуральска

Появились кадры из квартиры в Первоуральске, где скончалась 5-месячная малышка. Кроватка, в которой это произошло, и сейчас завалена вещами.

Фото поделился один из местных жителей, пишет Ура.ру. По одной из версий, девочка задохнулась, потому что ей не хватило воздуха из-за обилия вещей.

Фото: Ура.ру

На кадрах видно, что в кроватке до сих пор лежат вещи. Также в квартире наблюдается беспорядок. При этом кроватка оборудована бортиками из мягкого материала. Их устанавливают для дополнительной безопасности.

Напомним, что девочку нашли мертвой в кроватке вечером 21 января. По данным следователям, она задохнулась еще 5-10 часов назад, прежде чем мама обнаружила ее. Также дома был отец малышки.

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