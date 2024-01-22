Появились кадры из квартиры в Первоуральске, в которой задохнулась 5-месячная девочка

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Фото поделился один из местных жителей, пишет Ура.ру. По одной из версий, девочка задохнулась, потому что ей не хватило воздуха из-за обилия вещей.
На кадрах видно, что в кроватке до сих пор лежат вещи. Также в квартире наблюдается беспорядок. При этом кроватка оборудована бортиками из мягкого материала. Их устанавливают для дополнительной безопасности.
Напомним, что девочку нашли мертвой в кроватке вечером 21 января. По данным следователям, она задохнулась еще 5-10 часов назад, прежде чем мама обнаружила ее. Также дома был отец малышки.