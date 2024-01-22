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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Прокуратура Полевского проверяет детсад, в котором травмировали инвалида

Ранили в детсаду. Прокуратура Полевского проверяет воспитателей ребенка-инвалида

22 января 2024, 15:03
Фото: Midjourney

Прокуратура Полевского проверяет детсад, в котором травмировали инвалида

Прокуратура проводит проверку обстоятельств травмирования 7-летнего ребенка-инвалида.

Прокуратура Полевского проводит проверку по факту сообщения СМИ о возможном травмировании 7-летнего ребенка-инвалида, произошедшем в детском саду.

Известно, что 10 января мама забрала мальчика из детского садика № 54, но потом оказалось, что у ребенка травмировано колено. Вместе с тем маму мальчика не предупредили об этом.

Теперь прокуратура проводит проверку всей информации, по итогам которой будут приняты соответствующие меры. В случае выявления оснований будет возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют причины гибели 5-месячной девочки в Первоуральске.

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