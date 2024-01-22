Ранили в детсаду. Прокуратура Полевского проверяет воспитателей ребенка-инвалида

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Прокуратура Полевского проводит проверку по факту сообщения СМИ о возможном травмировании 7-летнего ребенка-инвалида, произошедшем в детском саду.
Известно, что 10 января мама забрала мальчика из детского садика № 54, но потом оказалось, что у ребенка травмировано колено. Вместе с тем маму мальчика не предупредили об этом.
Теперь прокуратура проводит проверку всей информации, по итогам которой будут приняты соответствующие меры. В случае выявления оснований будет возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что следователи выясняют причины гибели 5-месячной девочки в Первоуральске.