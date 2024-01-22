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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В Свердловской области названы профессии, в которых повышали зарплаты

Рейтинг профессий Свердловской области с повышением зарплат

22 января 2024, 09:35
Фото: 1MI

В Свердловской области названы профессии, в которых повышали зарплаты

Названы профессии, в которых в Свердловской области в прошлом году повышали зарплаты. Прибавку к окладу получил каждый третий свердловчанин.

Чаще всего зарплата увеличивалась у представителей определенных сфер. Прибавку получали специалисты по управлению персоналом, строители, специалисты в сфере финансов, работники образования. Есть и те, кто рассказали о понижении зарплат — это медики, сообщили в hh.ru.

Отмечается, что в минувшем году 32% трудоустроенных граждан рассказали о том, что работодатели увеличили им зарплаты. Еще у 31% зарплаты остались на прежнем уровне. Еще 29% стали получать меньше денег, чем раньше.

Кроме того, 10% уральцев получили в прошлом году повышение, среди них — директора (15%) и специалисты по закупкам (14%). Преимущественно зарплаты повышали тем работникам, которым 18-24 лет и 25-34 лет. А спускались по карьерной лестницы в основном сотрудники старше 45 лет.

Ранее сообщалось, что зарплаты медиков в России увеличились в 3,5 раза за последние 12 лет.

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#Общество#Свердловская область#Работа#Профессии#Медики#Строители#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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