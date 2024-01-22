Рейтинг профессий Свердловской области с повышением зарплат

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Чаще всего зарплата увеличивалась у представителей определенных сфер. Прибавку получали специалисты по управлению персоналом, строители, специалисты в сфере финансов, работники образования. Есть и те, кто рассказали о понижении зарплат — это медики, сообщили в hh.ru.
Отмечается, что в минувшем году 32% трудоустроенных граждан рассказали о том, что работодатели увеличили им зарплаты. Еще у 31% зарплаты остались на прежнем уровне. Еще 29% стали получать меньше денег, чем раньше.
Кроме того, 10% уральцев получили в прошлом году повышение, среди них — директора (15%) и специалисты по закупкам (14%). Преимущественно зарплаты повышали тем работникам, которым 18-24 лет и 25-34 лет. А спускались по карьерной лестницы в основном сотрудники старше 45 лет.
Ранее сообщалось, что зарплаты медиков в России увеличились в 3,5 раза за последние 12 лет.