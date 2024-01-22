Рейтинг профессий Свердловской области с повышением зарплат

Кроме того, 10% уральцев получили в прошлом году повышение, среди них — директора (15%) и специалисты по закупкам (14%). Преимущественно зарплаты повышали тем работникам, которым 18-24 лет и 25-34 лет. А спускались по карьерной лестницы в основном сотрудники старше 45 лет.