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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Учитель из Индии обзывает школьников тупицами и обезьянами в Екатеринбурге

Родители пожаловались на педагога из Индии. Он обзывает школьников Екатеринбурга

22 января 2024, 13:57
Фото: 1MI

Учитель из Индии обзывает школьников тупицами и обезьянами в Екатеринбурге

В школе №175 педагог, приехавший из Индии, обзывает детей обезьянами и тупицами.

После того, как об этом узнали родители, они обвинили учителя английского языка в некомпетентности.

Родители рассказали, что из-за его поведения им уже пришлось обратиться к директору, пишет Ура.ру.

Кроме того, по словам родителей, учитель разговаривает по-русски невнятно, поэтому ученики много чего не понимают.

Учитель выдает задания на английском языке, не утруждаясь повторить задания на русском, — жалуются родители.

Кроме того, учитель якобы, выдав задание, начинает заниматься своими делами в телефоне.

Не выстраивает коммуникаций с учениками, не поддерживает рабочую дисциплину на уроке, — высказывают другие замечания родители.

Среди прочих жалоб родителей то, что педагог разговаривает на английском с «жутким акцентом».

Ранее сообщалось, что школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции.

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#Происшествия#Дети#Школа#Учитель#Директор#Оскорбления#Педагог#Английский язык#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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