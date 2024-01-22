Родители пожаловались на педагога из Индии. Он обзывает школьников Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
После того, как об этом узнали родители, они обвинили учителя английского языка в некомпетентности.
Родители рассказали, что из-за его поведения им уже пришлось обратиться к директору, пишет Ура.ру.
Кроме того, по словам родителей, учитель разговаривает по-русски невнятно, поэтому ученики много чего не понимают.
Учитель выдает задания на английском языке, не утруждаясь повторить задания на русском, — жалуются родители.
Кроме того, учитель якобы, выдав задание, начинает заниматься своими делами в телефоне.
Не выстраивает коммуникаций с учениками, не поддерживает рабочую дисциплину на уроке, — высказывают другие замечания родители.
Среди прочих жалоб родителей то, что педагог разговаривает на английском с «жутким акцентом».
Ранее сообщалось, что школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции.