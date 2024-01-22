«Со своим имиджем»: школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции

Теперь в школе №32 учебные кабинеты оборудованы по последнему слову техники. В каждом помещении установлены рециркулярные лампы встроенного типа, блэкаут шторы, цифровые и меловые доски, современная и удобная мебель, ионизаторы, система рециркуляции воздуха и антивандальные окна. Новейшие лаборатории для занятий точными науками — математикой и физикой, а также химией и робототехникой позволят ученикам еще быстрее усваивать изученный материал. Все педагоги прошли переподготовку для работы с новыми технологиями.