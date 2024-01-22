tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

После капитального ремонта открылась школа №32 в Нижнем Тагиле

«Со своим имиджем»: школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции

22 января 2024, 11:40
Фото: tagilcity.ru

После капитального ремонта открылась школа №32 в Нижнем Тагиле

Одно из старейших учебных заведений Нижнего Тагила, построенное еще в 1939 году, после капитального ремонта открыло двери для своих учеников. По случаю возвращения обучающихся в совершенно новые помещения в школе №32 прошло праздничное мероприятие.

Теперь в школе №32 учебные кабинеты оборудованы по последнему слову техники. В каждом помещении установлены рециркулярные лампы встроенного типа, блэкаут шторы, цифровые и меловые доски, современная и удобная мебель, ионизаторы, система рециркуляции воздуха и антивандальные окна. Новейшие лаборатории для занятий точными науками — математикой и физикой, а также химией и робототехникой позволят ученикам еще быстрее усваивать изученный материал. Все педагоги прошли переподготовку для работы с новыми технологиями.

Все мы понимали, что школе нужны обновления. Школа со своим имиджем. Одна из значимых, не только в Нижнем Тагиле, но и во всей Свердловской области. Мы гордимся собой, нашими выпускниками, учителями, учащимися. Но нам чего-то не хватало. А элементарно нам с вами не хватало комфортных условий. Вопрос о ремонте поднимался много десятилетий. И вот появилась замечательная федеральная программа модернизации школьных систем, которая вдохнула в нас новую жизнь. Меньше года шло строительство, благоустройство и оснащение школы. Я счастлива, что проживаю вместе со всеми этот момент обновления школы, — отметила директор школы № 32 в Нижнем Тагиле Галина Масликова.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Директор — Галина Масликова.Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Директор — Галина Масликова.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Кабинет физики.Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Кабинет физики.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Кабинет физики.Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Кабинет физики.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Кабинет математики.Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Кабинет математики.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Кабинет математики.Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Кабинет математики.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Директор — Галина Масликова.
Фото: tagilcity.ru

В учебном заведении полностью заменили фасад: сейчас он, согласно стандартам, утеплен. Обновлены все инженерные сети — электрика, вентиляция, трубы, канализация и водоснабжение. Коридоры украшены достопримечательностями родного города — Нижнего Тагила и России в целом. Так, на одном из этажей разместились Московский кремль и разводные мосты Санкт-Петербурга, скульптура «Родина-мать зовет!» и космический корабль, Храм Василия Блаженного и памятник А. С. Пушкину.

Замечательные, безопасные, комфортные условия, безопасные. Прекрасное современное оборудование. Красивейшие интерьеры, эргономичная мебель. Все, что нужно для успешной учебы теперь есть в нашей школе. Ребята, я вам завидую. Вам завидуют выпускники нашей школы, которые не застали этот момент. И вы должны держать марку 32. В таких условиях еще лучше учиться и большего добиваться, — добавила Галина Масликова.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.
Фото: tagilcity.ru

Столовая расположилась на первом этаже. Теперь это яркое и светлое пространство с безопасной мебелью. Здесь же спортивный зал — большой и теплый, учительская, библиотека, медиацентр и гардеробная. Второй этаж отдан начальному звену, третий — под основные предметы: математику, физику, русский язык, четвертый — иностранным языкам.

Это событие очень значимое, значимое для города, для учеников и родителей, значимое для нас всех, потому что школа ждала ремонта много-много десятков лет. Ребята, спасибо вам за то, что немножко помучились, проходя обучение в других учреждениях. Да, это неудобно, но за это выражаю вам благодарность, как и вашим родителям. Нам предстоит серьезная работа еще по двум школам. Это 33-я и 70-я. Там несколько другие условия. Ремонт начнется уже после окончания учебного года и продлится в течение двух лет, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.Открытие школы № 32 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, уже этим летом в Нижнем Тагиле начнется капитальный ремонт школы №33 на Красноармейской. Все работы по модернизации учебных учреждений проводится благодаря национальному проекту «Образование».

181,5 млн выделено на капремонт школы №33 в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Галина Масликова#Мебель#Педагоги#Воздух#Окна#Водоснабжение#Владислав Пинаев#Ремонт#Образование#Столовая#Техника#Капитальный ремонт#Библиотека#Трубы#Канализация#Математика#Иностранные языки#Русский язык#Физика#Администрация Нижнего Тагила#Школа №32#Химия#Робототехника#Достопримечательности#Школа №33#Фасад#Лампы#Екатеринбург#Вентиляция#Инженерные сети#Анастасия Имамахметова#Фоторепортаж
Подпишитесь
Пассажирский автобус запустят по мосту через Тагильский пруд в 2024 году
19 января, 14:08
Бастрыкин заинтересовался ситуацией с найденным стеклом в еде в школе Нижнего Тагила
Вчера, 09:22
Актер из Екатеринбурга появится в криминальном сериале о российской ОПГ 90-х
Вчера, 12:59
Пенсионерка скончалась после ДТП на заснеженной дороге под Богдановичем
Сегодня, 03:33
«Кто первый, того и яйца»: в Нижнем Тагиле стартовал необычный розыгрыш
20 января, 09:46
Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге завершил работу
Сегодня, 04:26