«Со своим имиджем»: школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Теперь в школе №32 учебные кабинеты оборудованы по последнему слову техники. В каждом помещении установлены рециркулярные лампы встроенного типа, блэкаут шторы, цифровые и меловые доски, современная и удобная мебель, ионизаторы, система рециркуляции воздуха и антивандальные окна. Новейшие лаборатории для занятий точными науками — математикой и физикой, а также химией и робототехникой позволят ученикам еще быстрее усваивать изученный материал. Все педагоги прошли переподготовку для работы с новыми технологиями.
Все мы понимали, что школе нужны обновления. Школа со своим имиджем. Одна из значимых, не только в Нижнем Тагиле, но и во всей Свердловской области. Мы гордимся собой, нашими выпускниками, учителями, учащимися. Но нам чего-то не хватало. А элементарно нам с вами не хватало комфортных условий. Вопрос о ремонте поднимался много десятилетий. И вот появилась замечательная федеральная программа модернизации школьных систем, которая вдохнула в нас новую жизнь. Меньше года шло строительство, благоустройство и оснащение школы. Я счастлива, что проживаю вместе со всеми этот момент обновления школы, — отметила директор школы № 32 в Нижнем Тагиле Галина Масликова.
В учебном заведении полностью заменили фасад: сейчас он, согласно стандартам, утеплен. Обновлены все инженерные сети — электрика, вентиляция, трубы, канализация и водоснабжение. Коридоры украшены достопримечательностями родного города — Нижнего Тагила и России в целом. Так, на одном из этажей разместились Московский кремль и разводные мосты Санкт-Петербурга, скульптура «Родина-мать зовет!» и космический корабль, Храм Василия Блаженного и памятник А. С. Пушкину.
Замечательные, безопасные, комфортные условия, безопасные. Прекрасное современное оборудование. Красивейшие интерьеры, эргономичная мебель. Все, что нужно для успешной учебы теперь есть в нашей школе. Ребята, я вам завидую. Вам завидуют выпускники нашей школы, которые не застали этот момент. И вы должны держать марку 32. В таких условиях еще лучше учиться и большего добиваться, — добавила Галина Масликова.
Столовая расположилась на первом этаже. Теперь это яркое и светлое пространство с безопасной мебелью. Здесь же спортивный зал — большой и теплый, учительская, библиотека, медиацентр и гардеробная. Второй этаж отдан начальному звену, третий — под основные предметы: математику, физику, русский язык, четвертый — иностранным языкам.
Это событие очень значимое, значимое для города, для учеников и родителей, значимое для нас всех, потому что школа ждала ремонта много-много десятков лет. Ребята, спасибо вам за то, что немножко помучились, проходя обучение в других учреждениях. Да, это неудобно, но за это выражаю вам благодарность, как и вашим родителям. Нам предстоит серьезная работа еще по двум школам. Это 33-я и 70-я. Там несколько другие условия. Ремонт начнется уже после окончания учебного года и продлится в течение двух лет, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Напомним, уже этим летом в Нижнем Тагиле начнется капитальный ремонт школы №33 на Красноармейской. Все работы по модернизации учебных учреждений проводится благодаря национальному проекту «Образование».