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Спортсмен из Нижнего Тагила побил рекорд России

Спортсмен из Нижнего Тагила провисел дольше всех в РФ на одной руке на перекладине

22 января 2024, 10:19
Фото: knigarekordovrossii.ru

Спортсмен из Нижнего Тагила побил рекорд России

Атлет команды «Стойкие» из Нижнего Тагила побил рекорд России. Он продемонстрировал наибольшую продолжительность виса на одной руке без отрыва рук от перекладины в России.

Рекордсмену Александр Грипенко 12 лет. Он показал результат — 1 минута 56 секунд. Именно столько он провисел на брусьях, не отрывая ни одного пальца.

Прошлый рекорд был минуту 30 секунд. Его установил Роман Макатера из Благовещенска в феврале 2022 года. Об этом рассказал руководитель команды «Стойкие» Фанис Хайруллин.

Теперь именно тагильчанин обладатель самого крепкого хвата правой руки среди мальчиков этого возраста.

Ранее тагильский спортсмен установил мировой рекорд по отжиманиям. Он отжался 46 раз за минуту. Сложность заключалась в том, что отжимался он на тыльной стороне вывернутых рук.

Спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям от пола за 1 минуту
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