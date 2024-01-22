Стали известны подробности смерти 5-месячной девочки в Первоуральске

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По предварительной версии, ребенок долго плакал и не мог уснуть, поэтому отец накрыл дочь одеялом. Вскоре мать заметила, что девочка скончалась.
Сотрудники ведомства проверят, был ли соблюден родителям закон об охране здоровья ребенка, а также оценят деятельность профилактических органов по работе с родителями девочки, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
По итогам мероприятий будут приняты соответствующие меры.
Напомним, соседи семьи рассказали, что мужчина злоупотребляет алкогольными напитками и избивает жену, а полиция и органы опеки и попечительства на обращения соседей не реагировали.