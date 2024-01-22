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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Прокуратура начала проверку после смерти девочки в Первоуральске

Стали известны подробности смерти 5-месячной девочки в Первоуральске

22 января 2024, 06:24
Фото: 1MI

Прокуратура начала проверку после смерти девочки в Первоуральске

Сотрудники прокуратуры начали проводить доследственную проверку после того, как в Первоуральске умерла пятимесячная девочка. Происшествие случилось 21 января 2024 года.

По предварительной версии, ребенок долго плакал и не мог уснуть, поэтому отец накрыл дочь одеялом. Вскоре мать заметила, что девочка скончалась.

Сотрудники ведомства проверят, был ли соблюден родителям закон об охране здоровья ребенка, а также оценят деятельность профилактических органов по работе с родителями девочки, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По итогам мероприятий будут приняты соответствующие меры.

Напомним, соседи семьи рассказали, что мужчина злоупотребляет алкогольными напитками и избивает жену, а полиция и органы опеки и попечительства на обращения соседей не реагировали.

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