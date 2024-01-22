Стоматолог Кадькалова объяснила, как распознать симптомы пульпита

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Она отметила, что зубная боль после употребления холодной пищи может указывать на проблемы с твердой тканью зуба или трещины на эмали. Кратковременные неприятные ощущения при контакте с горячей или холодной пищей, как правило, связаны с глубоким кариесом. В таких случаях нет необходимости сразу идти к врачу, пишет «Известия».
Однако есть ситуации, когда лечение нельзя откладывать. Например, если при приеме горячей пищи или во время сна возникает острый, резкий болевой синдром, который не исчезает в течение 30 секунд. Это может быть признаком пульпита, воспаления сосудисто-нервного пучка зуба.
«Если не обращать на это внимание и не начинать лечение, инфекция распространится за пределы зуба и возникнет флюс. Боль при надавливании на зуб указывает на инфекцию и воспалительный процесс, уже происходящий за пределами зуба», — пояснила Кадькалова.
Она также подчеркнула, что регулярные профилактические осмотры помогают снизить риск развития сильной зубной боли и избежать значительных затрат на лечение.