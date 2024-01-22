Стоматолог Кадькалова объяснила, как распознать симптомы пульпита

Она отметила, что зубная боль после употребления холодной пищи может указывать на проблемы с твердой тканью зуба или трещины на эмали. Кратковременные неприятные ощущения при контакте с горячей или холодной пищей, как правило, связаны с глубоким кариесом. В таких случаях нет необходимости сразу идти к врачу, пишет «Известия».