Свердловская область стала одним из организаторов Всероссийской спартакиады

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
С 9 по 18 февраля в области состоится II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта. В первый раз в первенство включили дисциплину ски-альпинизм.
Все зимние соревнования на мероприятии соответствуют состязаниям, которые будут на зимней Олимпиаде через 2 года.
К слову, Свердловская область стала одним из пяти субъектов, где пройдет спартакиада. Всего будет разыграно более 100 комплектов наград в разных дисциплинах, среди которых хоккей, керлинг, фигурное катание и многие другие.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пройдет первый международный бой по боксу после введения санкций.