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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Свердловской области впервые в России проведут соревнования по ски-альпинизму

Свердловская область стала одним из организаторов Всероссийской спартакиады

22 января 2024, 14:30
Фото: 1MI

В Свердловской области впервые в России проведут соревнования по ски-альпинизму

Свердловская область стала первопроходцем среди субъектов, где будет проходить первенство по ски-альпинизму.

С 9 по 18 февраля в области состоится II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта. В первый раз в первенство включили дисциплину ски-альпинизм.

Все зимние соревнования на мероприятии соответствуют состязаниям, которые будут на зимней Олимпиаде через 2 года.

К слову, Свердловская область стала одним из пяти субъектов, где пройдет спартакиада. Всего будет разыграно более 100 комплектов наград в разных дисциплинах, среди которых хоккей, керлинг, фигурное катание и многие другие.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пройдет первый международный бой по боксу после введения санкций.

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#Спорт#Свердловская область#Соревнования#Биатлон#Лыжи#Фигурное катание#Сноуборд#Екатеринбург#Керлинг#Бобслей#Камилла Булгакова
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