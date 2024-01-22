Терапевт связал постоянное желание соленой пищи с поражением ЦНС

NEWS.ru сообщает, что Станислав Ионов рассказал о симптомах дефицита хлорида натрия в крови. По его словам, это может быть вялость, апатия и постоянная сонливость. Эксперт напомнил о важной роли соли в функционировании центральной нервной системы, но также предупредил о том, что ее избыток может привести к различным заболеваниям, включая желчекаменную болезнь и сахарный диабет. Недостаток соли в организме также может нанести вред здоровью, спровоцировать поражение центральной нервной системы и нарушение рефлекторных функций.