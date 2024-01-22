Терапевт связал постоянное желание соленой пищи с поражением ЦНС

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Это может привести к опасным последствиям для центральной нервной системы.
NEWS.ru сообщает, что Станислав Ионов рассказал о симптомах дефицита хлорида натрия в крови. По его словам, это может быть вялость, апатия и постоянная сонливость. Эксперт напомнил о важной роли соли в функционировании центральной нервной системы, но также предупредил о том, что ее избыток может привести к различным заболеваниям, включая желчекаменную болезнь и сахарный диабет. Недостаток соли в организме также может нанести вред здоровью, спровоцировать поражение центральной нервной системы и нарушение рефлекторных функций.
Ионов отметил, что подобные патологии часто имеют наследственный характер, и их возможное присутствие можно определить по отклонению уровня pH в организме. В таких случаях важно обратиться за помощью эндокринолога.
Терапевт также отметил, что постоянное желание потреблять соленую пищу может быть связано с нарушением водно-электролитного обмена. В нормальном состоянии уровень pH составляет от 7,2 до 7,4. Если этот показатель смещается в щелочную сторону, то организму потребуется больше соли.