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Updated Сегодня, 08:36

Терапевт связал постоянное желание соленой пищи с поражением ЦНС

22 января 2024, 08:35
Врач-терапевт Станислав Ионов, профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения, назвал постоянную потребность в соленой пище возможным признаком нарушения водно-электролитного баланса, а также недостатка хлорида натрия в крови.

Это может привести к опасным последствиям для центральной нервной системы.

NEWS.ru сообщает, что Станислав Ионов рассказал о симптомах дефицита хлорида натрия в крови. По его словам, это может быть вялость, апатия и постоянная сонливость. Эксперт напомнил о важной роли соли в функционировании центральной нервной системы, но также предупредил о том, что ее избыток может привести к различным заболеваниям, включая желчекаменную болезнь и сахарный диабет. Недостаток соли в организме также может нанести вред здоровью, спровоцировать поражение центральной нервной системы и нарушение рефлекторных функций.

Ионов отметил, что подобные патологии часто имеют наследственный характер, и их возможное присутствие можно определить по отклонению уровня pH в организме. В таких случаях важно обратиться за помощью эндокринолога.

Терапевт также отметил, что постоянное желание потреблять соленую пищу может быть связано с нарушением водно-электролитного обмена. В нормальном состоянии уровень pH составляет от 7,2 до 7,4. Если этот показатель смещается в щелочную сторону, то организму потребуется больше соли.

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