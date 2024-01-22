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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Цены на алмазы в этом году могут вырасти на 5-10%

22 января 2024, 12:19
Специалисты в области ювелирных изделий ожидают, что цены на бриллианты подорожают в этом году. Это связано с тем, что предложение станет меньше, а спрос, наоборот, увеличится.

Год назад было заметно снижение количества пар, желающих пожениться. Проблемы с проведением встреч из-за пандемии оказали на это влияние. Такая ситуация повлияла на продажи обручальных колец с драгоценными камнями. В результате цены на все виды бриллиантов в 2023 году упали примерно на 30%, а на маленькие и низкого качества камни они достигли минимального уровня за последние десять лет, пишет ridus.ru.

Однако в последние месяцы цены на алмазы начали расти снова. Индекс Международной алмазной биржи в январе превысил отметку в 110 пунктов, прервав падение, которое продолжалось около двух лет.

Эксперты прогнозируют, что в этом году цены могут вырасти еще на 5-10%, а через двадцать лет они могут достигнуть очень высокого уровня. Генеральный директор компании Diamond Standard Кормак Кинни заявил, что ожидаются серьезные изменения в этой сфере.

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