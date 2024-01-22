Цены на алмазы в этом году могут вырасти на 5-10%

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Год назад было заметно снижение количества пар, желающих пожениться. Проблемы с проведением встреч из-за пандемии оказали на это влияние. Такая ситуация повлияла на продажи обручальных колец с драгоценными камнями. В результате цены на все виды бриллиантов в 2023 году упали примерно на 30%, а на маленькие и низкого качества камни они достигли минимального уровня за последние десять лет, пишет ridus.ru.
Однако в последние месяцы цены на алмазы начали расти снова. Индекс Международной алмазной биржи в январе превысил отметку в 110 пунктов, прервав падение, которое продолжалось около двух лет.
Эксперты прогнозируют, что в этом году цены могут вырасти еще на 5-10%, а через двадцать лет они могут достигнуть очень высокого уровня. Генеральный директор компании Diamond Standard Кормак Кинни заявил, что ожидаются серьезные изменения в этой сфере.