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Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

В Свердловской области не хватает более 400 врачей

Уральский медуниверситет поможет закрыть дефицит врачей

22 января 2024, 15:51
Фото: Midjourney

В Свердловской области не хватает более 400 врачей

В Свердловской области наблюдается дефицит более 400 специалистов медицинской сферы.

В связи с большой нехваткой врачей, как отмечает глава Уральского медуниверситета Ольга Ковтун, помощь докторов становится недоступной для многих жителей региона. Учитывая сложившиеся ситуации, университет собирается устранить нехватку сотрудников медицинской сферы.

В частности, в регионе нужны анестезиологи, акушеры, онкологи, гинекологи. В этом году университет выпустит более тысячи нужных специалистов в необходимых областях.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле придумали способ решения проблем с нехваткой врачей.

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