Уральский медуниверситет поможет закрыть дефицит врачей

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
В связи с большой нехваткой врачей, как отмечает глава Уральского медуниверситета Ольга Ковтун, помощь докторов становится недоступной для многих жителей региона. Учитывая сложившиеся ситуации, университет собирается устранить нехватку сотрудников медицинской сферы.
В частности, в регионе нужны анестезиологи, акушеры, онкологи, гинекологи. В этом году университет выпустит более тысячи нужных специалистов в необходимых областях.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле придумали способ решения проблем с нехваткой врачей.