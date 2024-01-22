В Екатеринбурге официанты летом могут зарабатывать 150-200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
По словам ресторатора, это не средняя зарплата, так как в нее включены также чаевые. Он объяснил, что официанты могут получать больше, чем повара, поскольку у них другой уровень общения, который нужен для работы с клиентами, пишет ИА «УралПолит.ru».
Мухаметшин также отметил недостаток квалифицированных работников в этой сфере. Не хватает как поваров, так и официантов, курьеров, уборщиков. В связи с этим рестораны несколько раз в год повышают зарплаты своим сотрудникам.