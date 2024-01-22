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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Екатеринбурге официанты летом могут зарабатывать 150-200 тысяч рублей

22 января 2024, 12:33
В Екатеринбурге летом в известных ресторанах официанты могут зарабатывать значительные суммы. Зарплата может превышать 150-200 тысяч рублей, как сообщил владелец сети ресторанов Руслан Мухаметшин.

По словам ресторатора, это не средняя зарплата, так как в нее включены также чаевые. Он объяснил, что официанты могут получать больше, чем повара, поскольку у них другой уровень общения, который нужен для работы с клиентами, пишет ИА «УралПолит.ru».

Мухаметшин также отметил недостаток квалифицированных работников в этой сфере. Не хватает как поваров, так и официантов, курьеров, уборщиков. В связи с этим рестораны несколько раз в год повышают зарплаты своим сотрудникам.

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