В Екатеринбурге зарплата официантов достигает несколько сотен тысяч

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В заведениях Екатеринбурга не хватает сотрудников. В связи с этим оплата труда многих работников увеличивается.
В беседе с E1.RU собственник ресторанов Руслан Мухаметшин поведал о текущей обстановке в секторе. Одной из основных причин кадрового дефицита ресторатор назвал низкую престижность профессии среди молодежи, которые выбирают другие сферы.
Чтобы удержать своих работников, заведения вынуждены повышать оплату труда. В частности, у официантов летом заработная плата составляет 200 и более тысяч рублей.
Ранее был опубликован рейтинг профессий Свердловской области с повышением зарплат.