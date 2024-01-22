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Зарплаты официантов в Екатеринбурге достигли 200 тысяч рублей

В Екатеринбурге зарплата официантов достигает несколько сотен тысяч

22 января 2024, 10:42
Фото: 1MI

Зарплаты официантов в Екатеринбурге достигли 200 тысяч рублей

В Екатеринбурге заработная плата официантов составляет более 100 тысяч рублей.

В заведениях Екатеринбурга не хватает сотрудников. В связи с этим оплата труда многих работников увеличивается.

В беседе с E1.RU собственник ресторанов Руслан Мухаметшин поведал о текущей обстановке в секторе. Одной из основных причин кадрового дефицита ресторатор назвал низкую престижность профессии среди молодежи, которые выбирают другие сферы.

Чтобы удержать своих работников, заведения вынуждены повышать оплату труда. В частности, у официантов летом заработная плата составляет 200 и более тысяч рублей.

Ранее был опубликован рейтинг профессий Свердловской области с повышением зарплат.

Зарплаты медицинских работников в России увеличились в 3,5 раза за 12 лет
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