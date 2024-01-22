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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Качканаре за убийство отца судят мужчину

В Качканаре пьяный мужчина до смерти избил отца из-за упреков в тунеядстве

22 января 2024, 06:28
Фото: 1MI

В Качканаре за убийство отца судят мужчину

В Качканаре мужчина во время пьяных посиделок избил своего отца. Через несколько дней он умер в больнице.

Теперь 38-летнего мужчину обвиняют по статье об умышленном причинении вреда здоровью, после которого последовала смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, рассказали в СК.

По данным следствия, днем 6 января мужчина стал ссориться с отцом, которому 61 год. Далее он стал бить его руками и ногами. Мужчину госпитализировали, но травмы оказались слишком серьезными, и он скончался в больнице спустя несколько дней.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчину лечили сначала в Качканаре, а потом в Нижнем Тагиле. Ему сделали операцию, но мужчина не выжил.

Известно, что поссорились папа и сын из-за того, что отец стал высказывать упреки в тунеядстве. Также ему не нравилось, что сын постоянно спрашивал у него деньги.

За это сын ударил папу не менее 15 раз по телу и голове, руками и ногами. Злоумышленник находится под стражей. Из дома, где все это случилось, изъяли ружье.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга набросился и забил насмерть лопатами своего знакомого.

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#Убийство#Криминал#Отец#Сын#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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