В Невьянске мужчина и ребенок погибли из-за электрообогревателя

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Замыкание произошло в электрообогревателе, отметили в ГУ МЧС РФ по региону. Пожарные отметили, что в доме не было пожарных извещателей.
Если бы они были в доме, то во время первых сигналов пожара издали бы звук. Мужчина и ребенок могли бы спастись.
Отмечается, что площадь воспламенения составила 120 кв. м. Тушили пламя четыре спецтехники и 13 пожарных. Женщина и ребенок сумели спастись, они выбежали на улицу.
Ранее во время вечеринки в квартире в Нижнем Тагиле произошел пожар. Весь подъезд пришлось эвакуировать.