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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Мужчина и ребенок сгорели заживо в Невьянске

В Невьянске мужчина и ребенок погибли из-за электрообогревателя

22 января 2024, 07:25
Фото: МЧС Свердловской области

Мужчина и ребенок сгорели заживо в Невьянске

Мужчина и его сын сгорели во время пожара в Невьянске. Причиной могло послужить короткое замыкание — это предварительная причина воспламенения.

Замыкание произошло в электрообогревателе, отметили в ГУ МЧС РФ по региону. Пожарные отметили, что в доме не было пожарных извещателей.

Если бы они были в доме, то во время первых сигналов пожара издали бы звук. Мужчина и ребенок могли бы спастись.

Фото: МЧС Свердловской области

Отмечается, что площадь воспламенения составила 120 кв. м. Тушили пламя четыре спецтехники и 13 пожарных. Женщина и ребенок сумели спастись, они выбежали на улицу.

Ранее во время вечеринки в квартире в Нижнем Тагиле произошел пожар. Весь подъезд пришлось эвакуировать.

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#Пожар#Дети#Пожарные#Невьянск#Извещатели#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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