В Сети затравили кондуктора из Самары, которая не имела отношения к коту Твиксу

Эта история вызвала настолько большой резонанс, что в сети начали распространяться якобы личные страницы проводницы, которая выкинула кота из поезда. В частности, люди стали писать гневные послания под фотографиями в соцсетях Татьяны Трифоновой, поскольку пользователи сети предположили, что именно она была той проводницей.