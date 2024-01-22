В Сети затравили кондуктора из Самары, которая не имела отношения к коту Твиксу

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
История кота Твикса привлекла внимание всей страны. Как известно, кота выкинули из поезда Екатеринбург-Тихвин, поскольку не нашли хозяев. Впоследствии оказалось, что животное потерялось, а затем волонтеры нашли тело Твикса.
Эта история вызвала настолько большой резонанс, что в сети начали распространяться якобы личные страницы проводницы, которая выкинула кота из поезда. В частности, люди стали писать гневные послания под фотографиями в соцсетях Татьяны Трифоновой, поскольку пользователи сети предположили, что именно она была той проводницей.
Однако, как сообщила дочь женщины, ее мама кондуктор, но в Самаре, и она не имеет никакого отношения к РЖД. Сейчас родственники Татьяны написали заявление в правоохранительные органы.
Также жертвой травли стала проводница Екатерина Логинова из Ульяновска. Однако, согласно местному изданию 1UL.RU, она уже давно на пенсии.
Ранее сообщалось, что из поездов запретят высаживать животных после тяжелой истории с Твиксом.