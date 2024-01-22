«Воткнул нож на пороге квартиры»: 18 лет требуют для убийцы медика в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Его обвиняют в убийстве медбрата Степана Шабурова, которое произошло 25 апреля. В тот день жена пенсионера по его просьбе вызвала ему скорую и легла спать. На вызов приехал 28-летний фельдшер Степан. На пороге квартиры Геннадий ударил Степана ножом в грудь.
Степан сумел дойти до машины скорой, ему пытались помочь, но в больнице он скончался. Ранее Геннадия судили за то, что он в 1999 году чуть не зарезал супругу. Позднее Геннадий рассказал, что зарезал Степана за то, что тот громко стучал в дверь.
Вдова убитого рассказала, что Геннадий не хочет выплачивать компенсацию, хотя с него требовали 20 млн рублей, сообщает «КП-Екатеринбург». У Степана остались двое детей, мать и сестра.
Ранее была проведена экспертиза, которая признала Геннадия вменяемым.
В Качканаре пьяный мужчина до смерти избил отца из-за упреков в тунеядстве. В тот вечер отец отчитал сына за то, что у того постоянно нет денег.