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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

18 лет тюрьмы грозит убийце фельдшера в Екатеринбурге

«Воткнул нож на пороге квартиры»: 18 лет требуют для убийцы медика в Екатеринбурге

22 января 2024, 09:26
Фото: Midjourney

18 лет тюрьмы грозит убийце фельдшера в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подходят к концу разбирательства по делу об убийстве медбрата. В этом деле обвиняется 66-летний Геннадий.

Его обвиняют в убийстве медбрата Степана Шабурова, которое произошло 25 апреля. В тот день жена пенсионера по его просьбе вызвала ему скорую и легла спать. На вызов приехал 28-летний фельдшер Степан. На пороге квартиры Геннадий ударил Степана ножом в грудь.

Степан сумел дойти до машины скорой, ему пытались помочь, но в больнице он скончался. Ранее Геннадия судили за то, что он в 1999 году чуть не зарезал супругу. Позднее Геннадий рассказал, что зарезал Степана за то, что тот громко стучал в дверь.

Вдова убитого рассказала, что Геннадий не хочет выплачивать компенсацию, хотя с него требовали 20 млн рублей, сообщает «КП-Екатеринбург». У Степана остались двое детей, мать и сестра.

Ранее была проведена экспертиза, которая признала Геннадия вменяемым.

В Качканаре пьяный мужчина до смерти избил отца из-за упреков в тунеядстве. В тот вечер отец отчитал сына за то, что у того постоянно нет денег.

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