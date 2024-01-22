«Воткнул нож на пороге квартиры»: 18 лет требуют для убийцы медика в Екатеринбурге

Степан сумел дойти до машины скорой, ему пытались помочь, но в больнице он скончался. Ранее Геннадия судили за то, что он в 1999 году чуть не зарезал супругу. Позднее Геннадий рассказал, что зарезал Степана за то, что тот громко стучал в дверь.