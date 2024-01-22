Воздух с формальдегидом, экоконкурс и любопытные звери. Итоги недели в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:09
На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru не ловил превышений вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Посты государственного мониторинга УГМС в свою очередь превышения фиксировали. 18 января станции на Вагонке и Сухоложском поселке ловили формальдегид в размере от 1,1 до 2,2 ПДК. За сутки превышение вещества фиксировалось четыре раза. Кроме того, в прошлые выходные, 13 января, в городе существенно превышал норму сероводород. Показатели вещества на постах, расположенных на Красном Камне и Тагилстрое, варьировались от 1,1 до 5,8 ПДК.
Более четырех тысяч жителей Свердловской области приняли участие в экологических играх и проектах в 2023 году. Большая часть участников — это дети. Всего экологические активности прошли в 50 школах и 30 детских садах на севере региона. Ребят учили распознавать, из каких материалов сделаны те или иные вещи, и почему не стоит их сразу выбрасывать даже, если они пришли в негодность. А игры «Защитники Земли» помогают детям повысить знания в сортировке отходов.
В Нижнем Тагиле стартовал экологический конкурс на лучшие фотографии родного края. Всего представлено четыре номинации в нескольких возрастных категориях. Работы должны быть авторские, сделаны на Среднем Урале и передавать красоту и уникальность местной природы.
К жителю села Серебрянка под Нижним Тагилом регулярно наведываются лисы и зайцы. Животные попадают на записи камер видеонаблюдения. По словам Руслана, одна зайчиха с зайчатами и вовсе жила у него в огороде с весны до осени. От присутствия диких животных сельчанин не испытывает неудобство, но урожай приходится закрывать.