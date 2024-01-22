Воздух с формальдегидом, экоконкурс и любопытные звери. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Более четырех тысяч жителей Свердловской области приняли участие в экологических играх и проектах в 2023 году. Большая часть участников — это дети. Всего экологические активности прошли в 50 школах и 30 детских садах на севере региона. Ребят учили распознавать, из каких материалов сделаны те или иные вещи, и почему не стоит их сразу выбрасывать даже, если они пришли в негодность. А игры «Защитники Земли» помогают детям повысить знания в сортировке отходов.