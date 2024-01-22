Врач-невролог из Нижнего Тагила отдала 1,5 млн мошенникам из Санкт-Петербурга

Злоумышленники позвонили тагильчанке и назвались сотрудниками спецслужб и банка. После этого женщину убедили в том, что ей необходимо взять кредиты на полтора миллиона и перевести их на определенный банковский счет, пишет АН «Оперативное прикрытие».