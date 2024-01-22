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Жительница Нижнего Тагила стала жертвой аферистов из Санкт-Петербурга

Врач-невролог из Нижнего Тагила отдала 1,5 млн мошенникам из Санкт-Петербурга

22 января 2024, 09:58
Фото: 1MI

Жительница Нижнего Тагила стала жертвой аферистов из Санкт-Петербурга

56-летняя женщина в Нижнем Тагиле отдала 1,5 миллиона рублей мошенникам. Инцидент случился 11 января 2024 года.

Злоумышленники позвонили тагильчанке и назвались сотрудниками спецслужб и банка. После этого женщину убедили в том, что ей необходимо взять кредиты на полтора миллиона и перевести их на определенный банковский счет, пишет АН «Оперативное прикрытие».

Женщина, поверив неизвестным, выполнила их указания. После этого горожанка сообразила, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге пожилая женщина поверила мошенникам и отдала им деньги, сумма которых превысила три миллиона рублей.

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#Происшествия#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Аферисты#Инцидент
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