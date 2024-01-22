Житель Екатеринбурга украл велосипед у курьера

Мужчина, заметив, как к жилому дому на велосипеде подъехал курьер, решил украсть его транспортное средство. Дождавшись, пока сотрудник сервиса доставки зайдет в подъезд, екатеринбуржец завладел велосипедом и уехал, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.