Житель Екатеринбурга украл велосипед у курьера

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Мужчина, заметив, как к жилому дому на велосипеде подъехал курьер, решил украсть его транспортное средство. Дождавшись, пока сотрудник сервиса доставки зайдет в подъезд, екатеринбуржец завладел велосипедом и уехал, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Размер нанесенного ущерба потерпевшему составил 25 тысяч рублей. Вскоре похитителя нашли и возбудили в отношении него уголовное дело. Суд приговорил подсудимого к шести годам и двум месяцам лишения свободы в ИК строгого режима.
Напомним, в Нижнем Тагиле женщина проникла в квартиру соседа, где украла тысячу рублей. Ее приговорили к трем годам тюрьмы.