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Житель Екатеринбурга осужден на 6 лет за кражу велосипеда

Житель Екатеринбурга украл велосипед у курьера

22 января 2024, 10:27
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга осужден на 6 лет за кражу велосипеда

41-летний житель Екатеринбурга украл велосипед у сотрудника сервиса доставки. Происшествие случилось 19 марта 2023 года.

Мужчина, заметив, как к жилому дому на велосипеде подъехал курьер, решил украсть его транспортное средство. Дождавшись, пока сотрудник сервиса доставки зайдет в подъезд, екатеринбуржец завладел велосипедом и уехал, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Размер нанесенного ущерба потерпевшему составил 25 тысяч рублей. Вскоре похитителя нашли и возбудили в отношении него уголовное дело. Суд приговорил подсудимого к шести годам и двум месяцам лишения свободы в ИК строгого режима.

Напомним, в Нижнем Тагиле женщина проникла в квартиру соседа, где украла тысячу рублей. Ее приговорили к трем годам тюрьмы.

Свердловская область вошла в топ-3 по кражам автомобилей
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