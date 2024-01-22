Жителя Екатеринбурга оштрафовали за то, что он катал пассажиров на тюбинге

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По словам молодого человека, к нему подошли незнакомые люди и предложили ему привязать тюбинг к машине и покататься, рассказали в пресс-службе автоинспекции по Екатеринбургу.
Горожанина оштрафовали на тысячу рублей, а также автоинспекторы провели с ним беседу о том, что недопустимо перевозить пассажиров вне автомобильного салона.
Напомним, инцидент случился 1 января 2024 года около ТЦ «Дирижабль». Известно, что стаж вождения юноши составляет меньше месяца.