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Жителя Екатеринбурга оштрафовали за привязанный тюбинг к автомобилю

Жителя Екатеринбурга оштрафовали за то, что он катал пассажиров на тюбинге

22 января 2024, 11:35
Фото: 1MI

Жителя Екатеринбурга оштрафовали за привязанный тюбинг к автомобилю

18-летнего жителя Екатеринбурга привлекли к административной ответственности за то, что он пристегнул тюбинг к своей машине ВАЗ и катал на ней людей.

По словам молодого человека, к нему подошли незнакомые люди и предложили ему привязать тюбинг к машине и покататься, рассказали в пресс-службе автоинспекции по Екатеринбургу.

Горожанина оштрафовали на тысячу рублей, а также автоинспекторы провели с ним беседу о том, что недопустимо перевозить пассажиров вне автомобильного салона.

Напомним, инцидент случился 1 января 2024 года около ТЦ «Дирижабль». Известно, что стаж вождения юноши составляет меньше месяца.

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#Происшествия#ГИБДД#Штраф#Административная ответственность#Автомобиль#Пассажиры#Водитель#ВАЗ#Молодой человек#Екатеринбург#Тюбинг#Елизавета Зиборова#Инцидент
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