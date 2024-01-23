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В Нижнем Тагиле выросло количество ДТП с участием пассажирских автобусов

24 человека получили травмы: количество ДТП с автобусами выросло в Нижнем Тагиле

23 января 2024, 14:45
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле выросло количество ДТП с участием пассажирских автобусов

В Нижнем Тагиле стало больше ДТП с автобусами по сравнению с прошлым годом. На уровне предыдущего года оказались показатели ДТП по вине водителей на транспорте юридических лиц. О печальной статистике рассказали в ОГИБДД Нижнего Тагила.

За 12 месяцев 2023 года на территории города было зарегистрировано 13 ДТП, которые произошли по вине водителей автобусов. В этих авариях никто не погиб, но пострадали 24 человека. Годом ранее в таких ДТП травмировались лишь 16 человек, что на почти 70% меньше показателей 2023 года.

Наблюдается значительный рост ДТП по вине водителей автобусов, в том числе и рост тяжести последствий ДТП данного вида, — поделился начальник ОГИБДД Александр Зверев на заседании профильной комиссии в гордуме Нижнего Тагила 22 января.

Что касается аварий по вине водителей, которые управляют транспортом юридических лиц, то их, наоборот, стало меньше — 14 случаев против 16 в 2022 году. Помимо этого, в 2023 году в таких ДТП травмировались 19 человек и один погиб.

Сотрудники технадзора регулярно проверяют работу водителей на транспорте юридических лиц, перевозку пассажиров и грузов, а также работу автотранспортных предприятий. За 2023 год они выявили 2214 нарушений, а это почти по 6 нарушений ежедневно.

За год должностные лица транспортных предприятий были привлечены к ответственности 63 раза. Еще 42 предупреждения получили юридические лица, осуществляющие перевозки.

По итогам служебной проверки начальник отделения технадзора в Нижнем Тагиле был признан виновным в неудовлетворительной работе по предотвращению ДТП при пассажирских перевозках, сообщили в ОГИБДД Нижнего Тагила.

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В конце 2023 года в ДТП с автобусом пострадала 8-летняя девочка. Водитель, перевозивший пассажиров, не уступил дорогу легковушке и допустил столкновение.

В начале декабря 2023 года водитель за рулем «ПАЗ» не заметил пешехода и наехал на выходившую из трамвая женщину. Она получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Ранее — в ноябре 2023 года — водитель за рулем автобуса ЕВРАЗ на пешеходном переходе наехал на 46-летнюю женщину. Ее отправили в больницу с травмами различной тяжести.

На Серовском тракте в сентября 22 пассажира, автобуса, 15 из которых — дети, пострадали при столкновении с иномаркой. Перевозка осуществлялась с нарушениями.

В мае 2023 года на Циолковского в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП, которое спровоцировал водитель автобуса, сославшись на отказ тормозов. В аварии никто не пострадал, но пассажиры пожаловались на манеру вождения мужчины за рулем.

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