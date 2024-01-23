24 человека получили травмы: количество ДТП с автобусами выросло в Нижнем Тагиле

За 12 месяцев 2023 года на территории города было зарегистрировано 13 ДТП, которые произошли по вине водителей автобусов. В этих авариях никто не погиб, но пострадали 24 человека. Годом ранее в таких ДТП травмировались лишь 16 человек, что на почти 70% меньше показателей 2023 года.