24 человека получили травмы: количество ДТП с автобусами выросло в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Updated Сегодня, 14:49
За 12 месяцев 2023 года на территории города было зарегистрировано 13 ДТП, которые произошли по вине водителей автобусов. В этих авариях никто не погиб, но пострадали 24 человека. Годом ранее в таких ДТП травмировались лишь 16 человек, что на почти 70% меньше показателей 2023 года.
Наблюдается значительный рост ДТП по вине водителей автобусов, в том числе и рост тяжести последствий ДТП данного вида, — поделился начальник ОГИБДД Александр Зверев на заседании профильной комиссии в гордуме Нижнего Тагила 22 января.
Что касается аварий по вине водителей, которые управляют транспортом юридических лиц, то их, наоборот, стало меньше — 14 случаев против 16 в 2022 году. Помимо этого, в 2023 году в таких ДТП травмировались 19 человек и один погиб.
Сотрудники технадзора регулярно проверяют работу водителей на транспорте юридических лиц, перевозку пассажиров и грузов, а также работу автотранспортных предприятий. За 2023 год они выявили 2214 нарушений, а это почти по 6 нарушений ежедневно.
За год должностные лица транспортных предприятий были привлечены к ответственности 63 раза. Еще 42 предупреждения получили юридические лица, осуществляющие перевозки.
По итогам служебной проверки начальник отделения технадзора в Нижнем Тагиле был признан виновным в неудовлетворительной работе по предотвращению ДТП при пассажирских перевозках, сообщили в ОГИБДД Нижнего Тагила.
В конце 2023 года в ДТП с автобусом пострадала 8-летняя девочка. Водитель, перевозивший пассажиров, не уступил дорогу легковушке и допустил столкновение.
В начале декабря 2023 года водитель за рулем «ПАЗ» не заметил пешехода и наехал на выходившую из трамвая женщину. Она получила серьезные травмы и была госпитализирована.
Ранее — в ноябре 2023 года — водитель за рулем автобуса ЕВРАЗ на пешеходном переходе наехал на 46-летнюю женщину. Ее отправили в больницу с травмами различной тяжести.
На Серовском тракте в сентября 22 пассажира, автобуса, 15 из которых — дети, пострадали при столкновении с иномаркой. Перевозка осуществлялась с нарушениями.
В мае 2023 года на Циолковского в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП, которое спровоцировал водитель автобуса, сославшись на отказ тормозов. В аварии никто не пострадал, но пассажиры пожаловались на манеру вождения мужчины за рулем.