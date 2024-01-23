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40 раз откладывали вывоз мусора в Нижнем Тагиле из-за припаркованных у площадок авто

40 раз откладывали вывоз мусора в Нижнем Тагиле из-за припаркованных у площадок авто

23 января 2024, 06:26
Фото: Рифей
С начала 2024 года в Нижнем Тагиле более 40 раз пришлось откладывать вывоз мусора с контейнерных площадок из-за припаркованных у них автомобилей. Помехи крупногабаритной технике также создавали в Кушве, Верхней Туре и других городах Свердловской области.

Всего на территории Свердловской области вывоз твердых бытовых отходов откладывали 70 раз. Всему виной автомобили, припаркованные вплотную к контейнерной площадке. Так, в лидеры по количеству любителей оставлять машины у КП выбился Нижний Тагил — 40 раз, далее идет Кушва и Верхняя Тура — по 6, Невьянск — 4, Красноуральск — 3. В Качканаре, Краснотурьинске и Североуральске зафиксировано по 2 инцидента.

Отметим, количество случаев, когда спецтехника не смогла вывезти мусор по этой причине, в 2024 году увеличилось в два раза. При этом на второе место после Нижнего Тагила вышла Кушва, в которой легковой автомобиль заблокировал единственный подъезд мусоровозов к контейнерной площадке по адресу Суворова, 41 в течение трех дней: с 15-го по 17-е января. «Поддержала» Кушву и Верхняя Тура, хотя еще в прошлом году подобных ситуаций там не было.

Фото: Рифей

Региональный оператор обращает внимание автовладельцев, оставляющих машины на придомовых территориях, проверяйте — не перекрывает ли ваше транспортное средство проезд спецтехнике, чтобы не стать причиной задержки вывоза отходов. Если у вас есть вопросы по работе регионального оператора, задать их можно с 8.00 до 20.00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

Напомним, популярной причиной несвоевременного вывоза мусора с КП обусловлено также обильными снегопадами.

Из-за нерасчищенных дорог мусоровозы не могут вывезти отходы в Свердловской области
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#Общество#Кушва#Нижний Тагил#Свердловская область#Краснотурьинск#Североуральск#Парковка#Горячая линия#Вывоз мусора#Качканар#Спецтехника#Вывоз ТБО#Верхняя Тура#Рифей#Контейнерные площадки#Автомобили#Нарушения парковки#Анастасия Имамахметова
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