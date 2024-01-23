40 раз откладывали вывоз мусора в Нижнем Тагиле из-за припаркованных у площадок авто

Отметим, количество случаев, когда спецтехника не смогла вывезти мусор по этой причине, в 2024 году увеличилось в два раза. При этом на второе место после Нижнего Тагила вышла Кушва, в которой легковой автомобиль заблокировал единственный подъезд мусоровозов к контейнерной площадке по адресу Суворова, 41 в течение трех дней: с 15-го по 17-е января. «Поддержала» Кушву и Верхняя Тура, хотя еще в прошлом году подобных ситуаций там не было.