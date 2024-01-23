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Пожилой мужчина попал под машину в Каменске-Уральском

98-летний пенсионер попал в больницу с травмами после ДТП в Каменске-Уральском

23 января 2024, 03:46
Фото: Telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский»

Пожилой мужчина попал под машину в Каменске-Уральском

98-летний житель Каменска-Уральского попал в дорожную аварию, когда переходил дорогу. ДТП произошло 22 января 2024 года.

Мужчина шел по дороге в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль ВАЗ, пишет KU66.RU со ссылкой на отделение пропаганды автоинспекции Каменска-Уральского.

С различными повреждениями пострадавшего свердловчанина увезли в медучреждение. Сотрудники ГИБДД проводят проверку после ЧП.

Напомним, 21 января 2024 года в Свердловской области водитель автомобиля Nissan столкнулся с машиной «Богдан».

Оба водителя, а также пассажирка иномарки были привезены в медучреждение с различными травмами. Вскоре женщина скончалась.

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