98-летний пенсионер попал в больницу с травмами после ДТП в Каменске-Уральском

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Мужчина шел по дороге в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль ВАЗ, пишет KU66.RU со ссылкой на отделение пропаганды автоинспекции Каменска-Уральского.
С различными повреждениями пострадавшего свердловчанина увезли в медучреждение. Сотрудники ГИБДД проводят проверку после ЧП.
Напомним, 21 января 2024 года в Свердловской области водитель автомобиля Nissan столкнулся с машиной «Богдан».
Оба водителя, а также пассажирка иномарки были привезены в медучреждение с различными травмами. Вскоре женщина скончалась.