Аэробные упражнения помогают бороться с неалкогольной жировой болезнью печени

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Для проверки этой гипотезы, исследователи провели эксперимент на мышах, которые занимались физическими упражнениями, пишет ridus.ru.
Одной из характерных особенностей НАЖБП является наличие большого количества жировых капель, скопившихся в клетках печени. Результаты эксперимента на животных показали, что аэробные упражнения способствуют расщеплению жиров, что помогает уменьшить размер жировых капель и, следовательно, смягчить тяжесть НАЖБП.
Ученые объясняют, что это происходит благодаря энергетическим потребностям, вызываемым физической активностью, которые приводят к изменениям взаимодействия между жировыми каплями и митохондриями — важными клеточными органеллами, отвечающими за обмен веществ.
Это взаимодействие между жировыми каплями и органеллами может происходить в специфической группе митохондрий, которые сильнее окисляют жиры, тем самым помогая предотвратить прогрессирование неалкогольной жировой болезни печени. Полученные результаты исследования являются важным шагом для начала клинических испытаний, которые могут способствовать разработке новых стратегий предотвращения прогрессирования НАЖБП.