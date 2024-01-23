Аэробные упражнения помогают бороться с неалкогольной жировой болезнью печени

Это взаимодействие между жировыми каплями и органеллами может происходить в специфической группе митохондрий, которые сильнее окисляют жиры, тем самым помогая предотвратить прогрессирование неалкогольной жировой болезни печени. Полученные результаты исследования являются важным шагом для начала клинических испытаний, которые могут способствовать разработке новых стратегий предотвращения прогрессирования НАЖБП.