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Published Сегодня, 15:55

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Updated Сегодня, 15:57

Жители Нижнего Тагила получили более 60 тысяч электронных рецептов

Бесплатные лекарства. Тагильчане получили более 60 тысяч электронных рецептов

23 января 2024, 15:55
Фото: 1MI

Жители Нижнего Тагила получили более 60 тысяч электронных рецептов

В прошлом году жители Нижнего Тагила получили 68 тысяч электронных рецептов на бесплатные лекарства.

С 2023 года все медицинские учреждения в России выдают электронные рецепты. В Городской больнице № 1 Нижнего Тагила специалисты оформили рецепты для льготников. Общая сумма рецептов превысила 57 миллионов рублей.

Выдача электронного рецепта происходит следующим образом: врач заполняет специальный бланк с помощью программы, затем система передает назначение в аптечный пункт при поликлинике, где фармацевт готовит лекарство к выдаче.

Как сообщает департамент информационной политики региона, всего выдано примерно 68 тысяч рецептов.

Ранее сообщалось, что Уральский медуниверситет поможет закрыть дефицит врачей.

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