Бесплатные лекарства. Тагильчане получили более 60 тысяч электронных рецептов

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
С 2023 года все медицинские учреждения в России выдают электронные рецепты. В Городской больнице № 1 Нижнего Тагила специалисты оформили рецепты для льготников. Общая сумма рецептов превысила 57 миллионов рублей.
Выдача электронного рецепта происходит следующим образом: врач заполняет специальный бланк с помощью программы, затем система передает назначение в аптечный пункт при поликлинике, где фармацевт готовит лекарство к выдаче.
Как сообщает департамент информационной политики региона, всего выдано примерно 68 тысяч рецептов.
Ранее сообщалось, что Уральский медуниверситет поможет закрыть дефицит врачей.