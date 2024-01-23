Более 25 миллионов рублей: названы пять организаций-должников в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
С 2020 года организация «СМУ КСК» зарегистрирована в области работ по монтажу стальных строительных конструкций. Предприятие работает под руководством одного из учредителей — Александра Хабарова, также среди учредителей, по данным ЕГРЮЛ, числится Оксана Чернова. Параллельно с работой «СМУ КСК», Хабаров также управляет практически одноименным предприятием «СМУ КСК-1» с выручкой, превышающей выручку должника по налогам в семь раз.
На момент работы над материалом в ФНС сообщили о наличии налоговой задолженности в 8,7 миллиона рублей, за ее выплатой следят фискалы из ФНС №22.
На втором месте в антирейтинге, составленном редакцией TagilCity.ru по данным Федеральной налоговой службы, расположился «Каменск-Уральский карьер». Предприятие, согласно открытым данным, занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина.
Представители налоговой инспекции №22 выявили у карьера невыплату по налогам в размере 5,6 миллиона рублей. При этом у организации нет ни одного судебного разбирательства с фискалами.
Карьером руководит Алексей Матьякубов, который занимает руководящее место с 2020 года. До этого организация была зарегистрирована как закрытое акционерное общество. Прибыль ООО «Каменск-Уральский карьер» в 2022 году составила 4,5 миллиона рублей, что на 13 миллионов рублей больше прибыли, полученной годом ранее.
«Завод металлических конструкций КСК», специализирующийся на производстве строительных металлических конструкций и изделий, работает в Каменске-Уральском с 2012 года. Сейчас им руководит упоминаемая ранее Оксана Чернова, учредитель «СМУ КСК». По данным фискалов, за предприятием имеется задолженность по налогам более 5 миллионов рублей.
В 2020 году предприятие было ответчиком в судебном разбирательство по поводу банкротства. Среди иных лиц в деле, по данным КАД, упоминается ФНС №22. В том же году производство по делу было прекращено.
Вид деятельности упомянутого предприятия схож с тем, которое занимает первое место антирейтинга неплательщиков налогов в Каменске-Уральском. Прежний руководитель Владимир Шульгин в 2018 году сменился на нынешнюю управляющую организацию ООО «Управляющая компания КСК». Учредители те же — Александр Хабаров и Оксана Чернова, о которых фискалы ФНС №22, по всей видимости, знают не понаслышке.
С 2018 года прибыль предприятия стабильно растет, не считая провала в 2021 году. В прошлом году она составила 12 миллионов рублей. Долг перед Федеральной налоговой службой у «СМУ КСК-2» составляет 5,1 миллиона рублей.
ОАО «Каменск-Стальконструкция» с долгом перед налоговиками в 4,4 миллиона рублей в настоящее время доверено конкурсному управляющему. У КСК — было более сотни дел в судах в качестве ответчика. Миллиардная прибыль в 2015-м с годами сменилась нулевой и отрицательной. Сейчас организация находится в стадии банкротства.
TagilCity.ru публиковал антирейтинги с должниками перед Федеральной налоговой службой по таким городам Свердловской области, как Нижний Тагил, Екатеринбург и Первоуральск. В официальном ответе редакции TagilCity.ru представители Федеральной налоговой службы по Свердловской области предпринимают все необходимые меры, чтобы вернуть задолженность в бюджет региона. Интересно, что общий долг пяти крупнейших должников по Нижнему Тагилу составляет более 3 миллиардов рублей, в Екатеринбурге — более 2 миллиардов рублей, а в Первоуральске задолженность пяти предприятий едва превысила 350 миллионов рублей.