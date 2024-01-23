Более 25 миллионов рублей: названы пять организаций-должников в Каменске-Уральском

TagilCity.ru публиковал антирейтинги с должниками перед Федеральной налоговой службой по таким городам Свердловской области, как Нижний Тагил, Екатеринбург и Первоуральск. В официальном ответе редакции TagilCity.ru представители Федеральной налоговой службы по Свердловской области предпринимают все необходимые меры, чтобы вернуть задолженность в бюджет региона. Интересно, что общий долг пяти крупнейших должников по Нижнему Тагилу составляет более 3 миллиардов рублей, в Екатеринбурге — более 2 миллиардов рублей, а в Первоуральске задолженность пяти предприятий едва превысила 350 миллионов рублей.