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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

70% жителей Свердловской области не боятся потерять работу

Большинство жителей Свердловской области не чувствуют угрозы увольнения

23 января 2024, 10:27
Фото: Midjourney

70% жителей Свердловской области не боятся потерять работу

Свердловчане признались, что не боятся быть уволенными. Так высказались 70% опрошенных.

А еще 23% респондентов считают, что такая угроза всегда есть. Исследование провели специалисты hh.ru.

Отмечается, что такой показатель опасающихся лишиться работы высок. Например, в 1 квартале прошлого года увольнения боялись только 19% свердловчан.

Максимально уверенно на работе себя чувствуют люди из сферы добычи сырья, туризма и науки. Наибольшую неуверенность ощущают работники сфер инвестиций, логистики и продаж.

Сейчас в регионе 69% опрошенных респондентов активно ищут работу, а пассивно — 27%.

Ранее сообщалось, что количество самозанятых в Свердловской области увеличилось на 44% в 2023 году.

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#Общество#Наука#Свердловская область#Работа#Увольнение#Туризм#Опрос#Инвестиции#Продажи#Екатеринбург#Логистика#Дарья Сорокина#Hh.ru
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