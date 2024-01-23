Большинство жителей Свердловской области не чувствуют угрозы увольнения

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
А еще 23% респондентов считают, что такая угроза всегда есть. Исследование провели специалисты hh.ru.
Отмечается, что такой показатель опасающихся лишиться работы высок. Например, в 1 квартале прошлого года увольнения боялись только 19% свердловчан.
Максимально уверенно на работе себя чувствуют люди из сферы добычи сырья, туризма и науки. Наибольшую неуверенность ощущают работники сфер инвестиций, логистики и продаж.
Сейчас в регионе 69% опрошенных респондентов активно ищут работу, а пассивно — 27%.
Ранее сообщалось, что количество самозанятых в Свердловской области увеличилось на 44% в 2023 году.