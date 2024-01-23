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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Кольцово скопилась очередь из желающих улететь из Екатеринбурга

Десятки людей стояли в очереди в Кольцово, чтобы улететь из Екатеринбурга

23 января 2024, 11:38
Фото: Midjourney

В Кольцово скопилась очередь из желающих улететь из Екатеринбурга

Очереди у аэропорта наблюдались 23 января окло 12:00 в Екатеринбурге. Очередь была на несколько десятков метров по улице при входе в терминал В, сообщает Е1.

По словам екатеринбуржцев, работал только один вход, а люди опаздывали на самолеты. В самом аэропорте объяснили, что проводились мероприятия по безопасности.

Кроме того, в Кольцово отметили, что был открыт второй вход и очередь стала меньше. Очереди здесь объяснили большим количеством пассажиров, желающих улететь из Екатеринбурга 23 января.

Также в аэропорту сказали, что очередь продлилась всего десять минут.

Ранее в Кольцово произошла аналогичная ситуация. Очередь наблюдалась на несколько метров.

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#Происшествия#Кольцово#Самолет#Аэропорт#Екатеринбург#Очереди#Дарья Сорокина
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