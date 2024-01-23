Десятки людей стояли в очереди в Кольцово, чтобы улететь из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
По словам екатеринбуржцев, работал только один вход, а люди опаздывали на самолеты. В самом аэропорте объяснили, что проводились мероприятия по безопасности.
Кроме того, в Кольцово отметили, что был открыт второй вход и очередь стала меньше. Очереди здесь объяснили большим количеством пассажиров, желающих улететь из Екатеринбурга 23 января.
Также в аэропорту сказали, что очередь продлилась всего десять минут.
Ранее в Кольцово произошла аналогичная ситуация. Очередь наблюдалась на несколько метров.