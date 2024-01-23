Доцент института в Екатеринбурге отдал аферистам почти 2 млн. Ему звонили из Канады

Мужчине позвонили якобы из Канады и сообщили, что его личные данные были опубликованы в интернете. После этого неизвестный сказал, что ему необходимо приехать в отделение банка и оформить займ, пообещав, что деньги пометят и вскоре вернут обратно, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.