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Доцент вуза МЧС в Екатеринбурге отдал мошенникам 1,85 млн рублей

Доцент института в Екатеринбурге отдал аферистам почти 2 млн. Ему звонили из Канады

23 января 2024, 08:48
Фото: 1MI

Доцент вуза МЧС в Екатеринбурге отдал мошенникам 1,85 млн рублей

46-летний преподаватель института МЧС в Екатеринбурге перевел злоумышленникам 1,85 миллиона рублей. Происшествие случилось 15 января 2024 года.

Мужчине позвонили якобы из Канады и сообщили, что его личные данные были опубликованы в интернете. После этого неизвестный сказал, что ему необходимо приехать в отделение банка и оформить займ, пообещав, что деньги пометят и вскоре вернут обратно, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.

Сотрудники банка поинтересовались у екатеринбуржца, не связывались ли с ним с незнакомого номера. Тот ответил, что ему нужны деньги на приобретение автомобиля. После этого он отправил полученные средства на определенный счет, который ему сообщил злоумышленник.

На следующий день после совершенных операций горожанин догадался, что его обманули аферисты, и написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Нижнем Тагиле женщина, работающая неврологом, перевела мошенникам полтора миллиона.

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