Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
В интервью Parlamentni listy бывший дипломат заявил, что Украина исчезнет из признанных международных границ. Те, кто надеется сохранить эти границы для достижения мира, живут в обмане, отметил Друлак.
Он подчеркнул, что не может сказать точно, когда это произойдет — в ближайшие несколько месяцев или через год, но Запад обязательно объявит о разделе Украины. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Друлак также упомянул, что Киев ожидает то же, что случилось с Афганистаном и Ираком — США в какой-то момент отказались от них.