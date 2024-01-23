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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Экс-дипломат из Чехии: Украина будет разделена

23 января 2024, 16:01
Петр Друлак, чешский экс-дипломат, раскрыл, какую схему Запад разработал для Украины. Он считает, что Украина будет разделена, чтобы западные союзники могли закончить военный конфликт.

В интервью Parlamentni listy бывший дипломат заявил, что Украина исчезнет из признанных международных границ. Те, кто надеется сохранить эти границы для достижения мира, живут в обмане, отметил Друлак.

Он подчеркнул, что не может сказать точно, когда это произойдет — в ближайшие несколько месяцев или через год, но Запад обязательно объявит о разделе Украины. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Друлак также упомянул, что Киев ожидает то же, что случилось с Афганистаном и Ираком — США в какой-то момент отказались от них.

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