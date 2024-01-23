Еще в прошлом году весной. Уралец погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В апреле прошлого года 29-летний житель региона Владислав Скляров погиб во время выполнения специальной операции.
Его близкие и друзья будут провожать его в последний путь в его родном поселке Кедровка 24 января.
До своего вступления в службу, Владислав работал инспектором в компании «Газпром Трансгаз Екатеринбург».
Мэр Березовского Евгений Писцов сообщил, что у него остались близкие друзья, жена, дочери и мама.
Ранее сообщалось, что свердловский блогер остался под арестом по решению суда после критики СВО.