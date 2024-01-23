tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Боец из Свердловской области погиб на СВО еще в прошлом году

Еще в прошлом году весной. Уралец погиб на СВО

23 января 2024, 10:21
Фото: Midjourney

Боец из Свердловской области погиб на СВО еще в прошлом году

Весной прошлого года житель Березовского погиб в зоне СВО. Об этом стало известно только сейчас.

В апреле прошлого года 29-летний житель региона Владислав Скляров погиб во время выполнения специальной операции.

Его близкие и друзья будут провожать его в последний путь в его родном поселке Кедровка 24 января.

До своего вступления в службу, Владислав работал инспектором в компании «Газпром Трансгаз Екатеринбург».

Мэр Березовского Евгений Писцов сообщил, что у него остались близкие друзья, жена, дочери и мама.

Ранее сообщалось, что свердловский блогер остался под арестом по решению суда после критики СВО.

На Урале вор украл мачете из корзины для помощи героям СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Акция заботы и добра: тагильчанам предложили собрать подарки солдатам на СВОМэр Нефтеюганска выгнала участника СВО со встречи с губернатором ХМАОВ Екатеринбурге тело погибшего на СВО пришлось эксгумировать из-за ошибки
#Смерть#Гибель#Могила#Гибель человека#Екатеринбург#Боец#Погиб#Инцидент#СВО#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Почти 400 раз в 2023 году жители Нижнего Тагила дышали опасным воздухом
Вчера, 14:30
«Со своим имиджем»: школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции
Вчера, 11:40
Семь погибших за год: в ГИБДД назвали самые аварийные трассы вблизи Нижнего Тагила
Сегодня, 06:50
«Утром люди на каждом красном стоят»: на Вагонке в Тагиле сделают «зеленую волну»
Сегодня, 06:34
Количество самозанятых в Свердловской области увеличилось на 44% в 2023 году
Сегодня, 04:43
Почти 1000 домов в Верхней Салде остались без газа из-за аварии
Сегодня, 05:13