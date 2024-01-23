Глава СК заинтересовался семьей из Первоуральска после гибели 5-месячной малышки

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Предварительно следователи установили, что девочку не убивали. При этом следователи отметили, что в СМИ критиковался образ жизни отца и матери девочки. Сообщалось, что ее папа часто бил женщин и выпивал, а также бил дубиной по двери соседа.
Проводится проверка, в том числе в отношении должностных лиц. Кроме того, Бастрыкин поручил отчитаться о ходе проверки.
Ранее сообщалось, что девочка задохнулась под одеялом и грудой вещей, которые были разбросаны по кроватке. Мама девочки заметила, что она мертва, спустя 5-10 часов. Отец в это время тоже был дома.