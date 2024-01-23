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Published Сегодня, 15:17

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Ледовый городок в Нижнем Тагиле начнут сносить 25 января

Горки и фигуры русского алфавита начнут сносить на площади в Нижнем Тагиле 25 января

23 января 2024, 15:17
Фото: tagilcity.ru

Ледовый городок в Нижнем Тагиле начнут сносить 25 января

Ледовый городок на Театральной площади в Нижнем Тагиле планируют снести 25 января. Точную дату администрация города пока не озвучивает. Она будет известна после обследования конструкций.

Согласно документации, убирать ледовый городок в Нижнем Тагиле планируется начать с 25 января 2024 года.

Пока изменений нет, все как в постановлении. Будет осмотр безопасности конструкций, и тогда принято решение, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Фото: tagilcity.ru

Торжественное открытие снежного городка в Нижнем Тагиле состоялось 28 декабря 2023 года. Для гостей были организованы концертная и игровая программа. На мероприятии присутствовал мэр Владислав Пинаев. Со сцены он поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом. Впервые в городе прошел симпозиум скульптур изо льда, которые на площади у Драмтеатра создавали лучшие мастера из Свердловской области.

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