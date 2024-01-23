Горки и фигуры русского алфавита начнут сносить на площади в Нижнем Тагиле 25 января

Торжественное открытие снежного городка в Нижнем Тагиле состоялось 28 декабря 2023 года. Для гостей были организованы концертная и игровая программа. На мероприятии присутствовал мэр Владислав Пинаев. Со сцены он поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом. Впервые в городе прошел симпозиум скульптур изо льда, которые на площади у Драмтеатра создавали лучшие мастера из Свердловской области.