Горки и фигуры русского алфавита начнут сносить на площади в Нижнем Тагиле 25 января

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Согласно документации, убирать ледовый городок в Нижнем Тагиле планируется начать с 25 января 2024 года.
Пока изменений нет, все как в постановлении. Будет осмотр безопасности конструкций, и тогда принято решение, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Торжественное открытие снежного городка в Нижнем Тагиле состоялось 28 декабря 2023 года. Для гостей были организованы концертная и игровая программа. На мероприятии присутствовал мэр Владислав Пинаев. Со сцены он поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом. Впервые в городе прошел симпозиум скульптур изо льда, которые на площади у Драмтеатра создавали лучшие мастера из Свердловской области.