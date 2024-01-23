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Published Сегодня, 11:00

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Updated Сегодня, 11:02

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретит ездить по кладбищам на электросамокатах

И никаких движений. На кладбищах Екатеринбурга запретят ездить на самокатах

23 января 2024, 11:00
Фото: 1MI

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретит ездить по кладбищам на электросамокатах

По новым правилам на кладбищах Екатеринбурга нельзя будет передвигаться на роликовых коньках и самокатах.

Администрация Екатеринбурга подготовила новые правила по работе кладбищ, который был направлен на рассмотрение в городскую думу.

Помимо того, что теперь выделены определенные размеры участков для могил, установлены и новые запреты. В частности, нельзя складировать отходы за пределами определенных мест, нельзя выгуливать животных. Также запрещено разводить костры.

Также вводится запрет на посещения кладбища после того, как оно закрылось. Наконец, нельзя передвигаться по территории на электросамокатах, скейтбордах и роликовых коньках.

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#Свердловская область#Кладбище#Могила#Правила#Нововведение#Коньки#Екатеринбург#Урна#Камилла Булгакова
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