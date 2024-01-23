И никаких движений. На кладбищах Екатеринбурга запретят ездить на самокатах

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Администрация Екатеринбурга подготовила новые правила по работе кладбищ, который был направлен на рассмотрение в городскую думу.
Помимо того, что теперь выделены определенные размеры участков для могил, установлены и новые запреты. В частности, нельзя складировать отходы за пределами определенных мест, нельзя выгуливать животных. Также запрещено разводить костры.
Также вводится запрет на посещения кладбища после того, как оно закрылось. Наконец, нельзя передвигаться по территории на электросамокатах, скейтбордах и роликовых коньках.