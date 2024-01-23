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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Жителей Кургана напугало ночное землетрясение

Качались люстры: жителей Кургана отвезли в отель из-за землетрясения

23 января 2024, 08:12
Фото: 1MI

Жителей Кургана напугало ночное землетрясение

Небольшое землетрясение произошло в некоторых регионах УрФО, а также Казахчтана. Это явление вызвало панику у жителей Кургана.

Небольшие подземные толчки сейсмологи зафиксировали в ночь с 22 на 23 января.

В эту ночь жители двух домов в Кургане обратились в экстренные службы, куда сообщили, что у них дома качаются люстры, пишет ЕАН.

В результате этих людей эвакуировали в отели. Толчки произошли и в Казахстане. Там местный департамент сообщил о восьми пострадавших.

Ранее уральский блогер рассказал о последствиях землетрясения в Стамбуле, которое произошло в начале декабря 2023 года. Магнитуда подземных толчков оценивалась в пять баллов.

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#Происшествия#Казахстан#Курган#Экстренные службы#Землетрясение#Отели#Стамбул#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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