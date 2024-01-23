Качались люстры: жителей Кургана отвезли в отель из-за землетрясения

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Небольшие подземные толчки сейсмологи зафиксировали в ночь с 22 на 23 января.
В эту ночь жители двух домов в Кургане обратились в экстренные службы, куда сообщили, что у них дома качаются люстры, пишет ЕАН.
В результате этих людей эвакуировали в отели. Толчки произошли и в Казахстане. Там местный департамент сообщил о восьми пострадавших.
Ранее уральский блогер рассказал о последствиях землетрясения в Стамбуле, которое произошло в начале декабря 2023 года. Магнитуда подземных толчков оценивалась в пять баллов.