Кладбище, магазины и дома останутся без света в Нижнем Тагиле

1 с 23 января 21:00 по 24 января 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2А, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9;

Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2; Голубая 15, 17;

Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 43, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 58, 64; Жданова 22, 28, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89;

Железорудная 20;

Забойщиков 1, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9;

Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92;

Лермонтова 11, 12, 29, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 9;

Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а;

Площадная 3;

Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 2 Б, 2 Г, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1;

Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73;

Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9;

Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2;

Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39;

Сталеваров 16;

Задорожная 10, 11, 12, 21, 6, 9;

Интернациональная 10, 13, 18, 2, 20, 8;

Передвижная (Черноист) 3;

Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 35, 43, 49, 5, 52, 56, 57, 58, 59, 6, 68, 7, 8;

Раисы Никитиной 13, 17, 18, 21, 25, 6;

Дружбы народов 1;

пер. Рудный 24; Грунтовый пер. 6; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; нежилое помещение Рудный 10-12; садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146; ТП-3801; ТП-3804; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А; ; жилой дом Ак. Павлова; жилой дом Лермонтова;

Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

2 с 23 января 23:00 по 25 января 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Белявского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5г, 6, 6-1, 7, 9;

Докучаева 15, 19, 21;

Коминтерна 15, 16;

Юности 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 5;

Холкина 10, 11, 12, 13, 13г, 14, 15, 16, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 6г, 7, 8, 9;

нежилое помещение Юности 3 корп.2;

Наружное освещение ТП-2085 Холкина Белявского; н

аружное освещение ТП-2085

3 с 23 января 23:00 по 25 января 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Вагоностроителей 10, 12, 14а;

Наружное освещение ТП-2043 Вагоностроителей

4 с 23 января 23:00 по 25 января 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Вагоностроителей 2, 4, 4(1), 4-25, 4-4, 6, 6-15, 6-2, 6-3, 8, 8-27;

Юности 1, 1Б, 1а; нежилое помещение Вагоностроителей 2 пом.28;

Магазин «Цветы» Вагоностроителей 4 (бывш. кв. 13); магазин Вагоностроителей 6 (бывш. кв. 27,28,13);

магазин промтоваров Вагоностроителей 8 (бывш.кв.3); трамвайный остановочный комплекс Вагоностроителей в районе дома № 2;

нежилое помещение Вагоностроителей д. 8 пом.1026;

Реклама Восточное шоссе — Юности (у кафе «Огни Вагонки»);

Реклама Восточное шоссе 2 У аварийно-дисп службы; Наружное освещение ТП-2082 Восточное шоссе Вагоностроителей;

рекламная конструкция Восточное шоссе после путепровода; рекламная конструкция Северное шоссе Восточное шоссе;

Гаражи (88 боксов) Салдинская

5 24 января с 06:00 до 23:00 (с перерывом электроснабжения на 4 часа) Песчаный карьер 1, 11, 14, 17, 20, 3, 4, 5, 6А, 7;

п. Песчаный 4 А, 6А;

пос. Песчаный 2 А;

садовый дом Набережная уч. 11 п.Песчаный;

садовый дом Набережная участок 10;

садовый дом Набережная участок 12;

садовый дом Набережная участок 13;

Гараж, лесопильный цех; базовое механизированное кернохранилище п. Песчаный;

гаражи «Геологоразведки» и мастерские п. Песчаный;

Пилорама п. Песчаный;

БССС Песчаный поселок;

БССС (врем) Песчаный поселок

6 24 января с 09:00 до 16:00 Спартака 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 5, 6, 7, 9;

Шмидта 10, 12, 14, 16;

садовый дом Спартака СНТ «Золотой ключик», уч.№51;

жилой дом № 24 в коллективном саду «Золотой ключик» Спартака напротив дома № 17;

садовый дом Спартака участок № 49 к/с «Золотой ключик»; ТП-3802

7 24 января с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Исинская 2в; Охотников 51;

Ушинского 22, 24, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59

8 24 января с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Круговая 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 96, 98, 98-1, 98-2

9 24 января с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Советская 13, 15, 17;

Спортивная 1, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 5, 8, 9

10 24 января с 09:00 до 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Большая-Гальянская 38а, 38б, 40;

Верескова 18а; Краснодонская 11;

Пришвина 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46

11 24 января с 09:00 до 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Соревнования 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 3 а, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; жилой дом Соревнования 2 литер Б

12 с 24 января с 10:00 по 25 яндаря 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) Гражданская 1 (Уралмебель);

Джамбула 12 (ветлаборатория) п. Сухоложский

13 с 24 января с 23:00 по 27 января 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) Зари 16, 16-3; Ленинградский проспект 101, 103, 105, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 99а;

Энтузиастов 70, 72, 72 а, 72а, 74, 76а, 76б; 2 усилителя Зари 16 (под2);

нежилое помещение Ленинградский проспект 103 (бывш. кв. № 37);

магазин пром. товаров Ленинградский проспект 103 (площ. бывш. кв. 38);

Магазин «Пенный берег» Ленинградский проспект 103-2;

Рекламная конструкция Ленинградский проспект 95 у минирынка; Реклама Ленинградский проспект 95 (напротив); Магазин «Жаклин» Ленинградский проспект 95 — 22; Магазин промтоваров Ленинградский проспект 95 — 4, 21; Аптека Ленинградский проспект 95-1,2,3; Магазин товары для дома «БимБом» Ленинградский проспект 95-36,37,38; Пиво Ленинградский проспект 95-51; Магазин «Статус» Ленинградский проспект 95-52,53; дет. магазин «Золушка» Ленинградский проспект 95-66; Магазин промышленных товаров Ленинградский проспект 95-67.68; СКТ № 049 Ленинградский проспект

14 25 января с 09:00 до 13:00 2-я Апрельская 16, 24;

3 Декабрьская 14, 15, 17, 18, 19, 24, 5;

4 Декабрьская 12, 16, 2, 20, 22, 5, 6;

Надеждинская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 37, 39, 5, 7, 8, 9;

Семейная 1, 13, 14, 15, 18, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 5, 8, 9;

Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8;

Отрадная 1, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 3, 37, 5, 7; 2-й семейный переулок 7, 9;

Преображенский 2, 4, 8; Родная 2, 4, 6, 8;

Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6;

жилой дом 2-я Апрельская участок 22

15 25 января с 09:00 до 16:00 Амурская 13, 17, 19, 3;

Гоголя 22, 3 А;

Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 4 А, 5, 8;

Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А;

Базовая станция «Манхэттен-2» -восточное строение по ул. Олега Кошевого Рудник III Интенационала

16 25 января с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Волгодонская 1, 10, 12, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8;

Жданова 18;

Лермонтова 3, 3-1, 6;

Перова 27, 29, 31, 33, 35, 37, 45, 47;

Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64

17 25 январря с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Ежовая 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9;

Калужская 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 192а;

Киевская 147, 147А, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179г;

Туманная 1; Автостоянка Киевская (р-н дамбы р. Ежовая); БССС «МЖК стоянка-2» Киевская Ежовая; нестационарный торговый объект Киевская между домами 179 и 195

18 25 января с 09:00 до 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Большая-Гальянская 227, 231;

Бригадная 167А, 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226;

Коммуны 141, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 145а, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166;

Малая Гальянская 130, 132

19 25 января с 09:00 до 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Бригадная 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52а, 54; Летная 1;

Фотеевская 3

20 25 января с 09:00 до 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Гаева 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 122, 124, 124а, 126, 128, 93, 95, 97, 99;

Коммуны 146, 148, 150;

Павлика Морозова 101, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99

21 25 января с 09:00 до 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Новаторов 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 152а, 153, 155, 157;

Совхозная 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134

22 25 января с 09:00 до 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Союзная 19, 19а, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 51, 53;

временное ТП на период строительства Союзная

23 25 яеваря с 09:30 до 10:30 1-й проезд 2-18; ГРП (1-й проезд 14а); Белогорская 2б, 31-34, 30а-35а, 36а, 39, 39а, 40а, 42а; Васильковая 59; ЗАО"Русские башни»

24 25 января с 09:30 до 13:00 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 8, 9;

2-я Апрельская 18;

3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7;

4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8;

Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9;

Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9;

Семейная 28, 30; 2-й семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

25 25 января с 09:30 до 13:00 2-я Апрельская 16, 24; 3 Декабрьская 14, 15, 17, 18, 19, 24, 5;

4 Декабрьская 12, 16, 2, 20, 22, 5, 6;

Надеждинская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 37, 39, 5, 7, 8, 9;

Семейная 1, 13, 14, 15, 18, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 5, 8, 9;

Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8;

Отрадная 1, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 3, 37, 5, 7; 2-й семейный переулок 7, 9;

Преображенский 2, 4, 8; Родная 2, 4, 6, 8;

Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6; жилой дом 2-я Апрельская участок 22

26 25 января с 10:00 до 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Надеждинская 34-58, 33-63; 8 Марта 8, 15, 19; Молодежная 1-5, 7

27 25 января с 10:00 до 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Широкая 6; Школьная 3, 8; Черниговская 1"б», 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 5аа, 6, 6 А, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 26, 28, 30, 34, 38

28 25 января с 13:00 до 14:30 Геологов 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

29 25 января с 13:00 до 15:00 п. Висим: 9 Января 1А; Ленина 3, 5, 5а;

Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9;

Октябрьская 1; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23;

Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; гараж ТП-7; Администрация Ленина

30 26 января с 09:00 до 16:00 Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Жданова 22, 28, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73;

Железорудная 20;

Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92;

Лермонтова 11, 12, 29, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Рабкоров 1, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1;

Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73;

Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9;

Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2;

Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Передвижная (Черноист) 3;

Фаины Шаруновой 21, 26; пер. Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12; садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146; ТП-3804; жилой дом Лермонтова

31 26 января с 09:00 до 16:00 Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69 А, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Дом Ольховская 75 скважина; К/сад «Медик — 2» Ольховская

32 с 28 января 23:00 по 1 февраля 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) Зари 67а; Парковая 17;

Насосная холодной воды Парковая 17 /Зари 67; наружное освещение ТП-2093

33 29 января с 06:00 до 23:00 (с перерывом электроснабжения на 4 часа) Песчаный карьер 1, 11, 14, 17, 20, 3, 4, 5, 6А, 7;

п. Песчаный 4 А, 6А;

пос. Песчаный 2 А; садовый дом Набережная уч. 11 п.Песчаный; садовый дом Набережная участок 10; садовый дом Набережная участок 12; садовый дом Набережная участок 13; Гараж, лесопильный цех; базовое механизированное кернохранилище п. Песчаный; гаражи «Геологоразведки» и мастерские п. Песчаный; Пилорама п. Песчаный; БССС Песчаный поселок; БССС (врем) Песчаный поселок

34 29 января с 09:00 до 16:00 Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 41 А, 5, 7, 8, 9;

Большая Кольцевая 21, 23, 31, 5;

трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)); базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС «Ольховка-НТ» Сортировочная

35 29 января с 09:30 до 10:30 п. Черноисточинск: Комсомольская 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А; Пушкина 59А, 78, 80

36 29 января с 09:30 до 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Заречная 113, 83А, 85А, 89 Б;

Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

37 29 января с 11:00 до 12:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 35;

Пушкина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 А, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 30А, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9