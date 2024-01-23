Количество самозанятых в Свердловской области увеличилось на 44% в 2023 году

Самозанятых в Свердловской области стало в 1,5 раза больше в 2023 году

В Свердловской области стало больше на 44% самозанятых жителей в 2023 году. Региональный фонд поддержки бизнеса направил более 18 миллиардов в виде поручительств и займов.