Количество самозанятых в Свердловской области увеличилось на 44% в 2023 году

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
В регионе осуществляются финансовая и нефинансовая поддержки бизнеса, а также хорошо развивается инфраструктура, что дает свои результаты, рассказал замглавы области Дмитрий Ионин.
Также, по словам Ионина, работа с предпринимательской деятельностью создается в соответствии с планами губернатора Евгения Куйвашева, а увеличившееся число самозанятых жителей области означает, что ситуация с экономикой благоприятная.
Известно, что в 2024 году поддержка среднего и малого бизнеса сохранится.
Напомним, в 2023 году в Свердловской области число вакансий стало выше на 96%. Особенно острая нехватка специалистов наблюдается в сфере сельского хозяйства, производства и сырья.