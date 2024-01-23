tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Самозанятых в Свердловской области стало в 1,5 раза больше в 2023 году

Количество самозанятых в Свердловской области увеличилось на 44% в 2023 году

23 января 2024, 04:43
Фото: Midjourney

Самозанятых в Свердловской области стало в 1,5 раза больше в 2023 году

В Свердловской области стало больше на 44% самозанятых жителей в 2023 году. Региональный фонд поддержки бизнеса направил более 18 миллиардов в виде поручительств и займов.

В регионе осуществляются финансовая и нефинансовая поддержки бизнеса, а также хорошо развивается инфраструктура, что дает свои результаты, рассказал замглавы области Дмитрий Ионин.

Также, по словам Ионина, работа с предпринимательской деятельностью создается в соответствии с планами губернатора Евгения Куйвашева, а увеличившееся число самозанятых жителей области означает, что ситуация с экономикой благоприятная.

Известно, что в 2024 году поддержка среднего и малого бизнеса сохранится.

Напомним, в 2023 году в Свердловской области число вакансий стало выше на 96%. Особенно острая нехватка специалистов наблюдается в сфере сельского хозяйства, производства и сырья.

Пенсионеры, зэки: потенциальные работники при дефиците кадров в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
353 миллиона рублей по налогам: стали известны главные должники ПервоуральскаВладельцы «Баден-Бадена» не смогут купить участки в СысертиКартофель подорожал на 10% перед новым годом в Свердловской области
#Экономика#Бизнес#Работа#Статистика#Сотрудники#Поддержка бизнеса#Предпринимательство#Екатеринбург#Самозанятые#Елизавета Зиборова#Финансовая поддержка#Деятельность
Подпишитесь
Воздух с формальдегидом, экоконкурс и любопытные звери. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:01
«Со своим имиджем»: школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции
Вчера, 11:40
Чем дышали тагильчане в 2023 году, реконструкция школы и забота о солдатах
Вчера, 17:21
В Сети затравили кондуктора из Самары, которая не имела отношения к коту Твиксу
Вчера, 16:55
Спортсмен из Нижнего Тагила провисел дольше всех в РФ на одной руке на перекладине
Вчера, 10:19
Врач-невролог из Нижнего Тагила отдала 1,5 млн мошенникам из Санкт-Петербурга
Вчера, 09:58