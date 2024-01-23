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Матери агрессивных братьев в Нижнем Тагиле суд избрал меру пресечения

Матери братьев-мигрантов в Нижнем Тагиле запретили общаться с потерпевшими

23 января 2024, 06:51
Фото: 1MI

Матери агрессивных братьев в Нижнем Тагиле суд избрал меру пресечения

Матери двух братьев, которые избили сверстницу в Нижнем Тагиле, избрали меру пресечения.

Следствие настаивало на том, чтобы заключить женщину под стражу. Однако суд вынес постановление о запрете обвиняемой общаться со свидетелями и потерпевшими, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе свердловского СК.

Известно, что дети обвиняемой в настоящее время не ходят в школу.

Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле двое пятиклассников набросились на девочку возле школы №56. Рядом со школьниками в момент избиения находилась их мать. Пострадавшую увезли в больницу.

В полиции, прокуратуре и Следственном комитете ведется следствие по данному происшествию. В школе также проводится проверка.

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