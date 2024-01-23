Матери братьев-мигрантов в Нижнем Тагиле запретили общаться с потерпевшими

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Следствие настаивало на том, чтобы заключить женщину под стражу. Однако суд вынес постановление о запрете обвиняемой общаться со свидетелями и потерпевшими, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе свердловского СК.
Известно, что дети обвиняемой в настоящее время не ходят в школу.
Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле двое пятиклассников набросились на девочку возле школы №56. Рядом со школьниками в момент избиения находилась их мать. Пострадавшую увезли в больницу.
В полиции, прокуратуре и Следственном комитете ведется следствие по данному происшествию. В школе также проводится проверка.