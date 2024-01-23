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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Мэр Екатеринбурга утвердил 11 членов нового состава Общественной палаты

Мэр Екатеринбурга утвердил треть нового состава Общественной палаты

23 января 2024, 15:09
Фото: 1MI

Мэр Екатеринбурга утвердил 11 членов нового состава Общественной палаты

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил одну треть Общественной палаты.

Глава города подписал решение, согласно которому утверждены 11 человек нового состава. К слову, решение уже вступило в силу.

Новыми членами Общественной палаты стали Андрей Беседин, Данил Рябинин, Евгений Мордовин, Ирина Лихачева, Яков Силин, Анатолий Слудных, Елена Романова, Дмитрий Чукреев, Олег Гущин, Андрей Мисюра, Фарит Набиуллин.

В Общественной палате находится 33 человека, одна треть назначается мэром, вторая часть избирается городской думой и, наконец, остальные избираются членами организации.

Ранее сообщалось, что общественники Нижнего Тагила помогают улучшать дороги.

Общественники Нижнего Тагила помогают улучшать дороги
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#Общество#Свердловская область#Волонтеры#Население#Общественники#Власть#Общественная палата#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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