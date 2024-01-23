Мэр Екатеринбурга утвердил треть нового состава Общественной палаты

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Глава города подписал решение, согласно которому утверждены 11 человек нового состава. К слову, решение уже вступило в силу.
Новыми членами Общественной палаты стали Андрей Беседин, Данил Рябинин, Евгений Мордовин, Ирина Лихачева, Яков Силин, Анатолий Слудных, Елена Романова, Дмитрий Чукреев, Олег Гущин, Андрей Мисюра, Фарит Набиуллин.
В Общественной палате находится 33 человека, одна треть назначается мэром, вторая часть избирается городской думой и, наконец, остальные избираются членами организации.
Ранее сообщалось, что общественники Нижнего Тагила помогают улучшать дороги.