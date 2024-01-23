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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Среди свердловчан разыграют 90 автомобилей и 40 квартир

На викторине к 90-летию Свердловской области разыграют 40 квартир в Екатеринбурге

23 января 2024, 14:32
Фото: 1MI

Среди свердловчан разыграют 90 автомобилей и 40 квартир

Жители Свердловской области смогут выиграть квартиру в викторине «Опорный край», которая пройдет во время президентских выборов.

В честь 90-летия региона будет проходить викторина, в результате которой можно стать обладателем квартиры.

Нужно ответить на несколько вопросов, связанных с историей области. В рамках мероприятия будут только победители, так как планируется, что количество участников викторины составит не менее трех миллионов человек, и каждый из них получит памятный приз.

Результаты будут объявлены 12 апреля. Среди призов телефоны, машины, мотоциклы и квартиры.

Ранее сообщалось, что глава региона поздравил жителей с 90-летием.

Каждый житель Свердловской области получит подарок в честь 90-летия региона
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#Юбилей#Свердловская область#Праздник#Квартира#Автомобиль#Голосование#Машина#Викторина#Телефон#Выигрыш#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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