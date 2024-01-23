На викторине к 90-летию Свердловской области разыграют 40 квартир в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В честь 90-летия региона будет проходить викторина, в результате которой можно стать обладателем квартиры.
Нужно ответить на несколько вопросов, связанных с историей области. В рамках мероприятия будут только победители, так как планируется, что количество участников викторины составит не менее трех миллионов человек, и каждый из них получит памятный приз.
Результаты будут объявлены 12 апреля. Среди призов телефоны, машины, мотоциклы и квартиры.
Ранее сообщалось, что глава региона поздравил жителей с 90-летием.