Опубликован график вывоза снега с дорог Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
По словам мэра города Владислава Пинаева, после снегопадов привлекались все возможные ресурсы для расчистки снега. Однако ранее тагильчане не знали, когда именно будет расчищена та или иная улица. Поэтому они порой делают вывод, что расчищают город только в центре.
В связи с этим коммунальщики решили более тесно контактировать с жителями, извещая их о своих планах. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что с начала года в Нижнем Тагиле более 40 раз откладывался вывоз мусора с контейнерных площадок из-за припаркованных машин.