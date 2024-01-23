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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

С дорог Нижнего Тагила до 31 января вывезут снег

Опубликован график вывоза снега с дорог Нижнего Тагила

23 января 2024, 13:28
Фото: 1MI

С дорог Нижнего Тагила до 31 января вывезут снег

В Нижнем Тагиле размещен график вывоза снега с городских улиц. Планы работ в срок до конца месяца разместили «Тагилдорстрой», «КапиталСтрой» и «УБТ-Сервис».

По словам мэра города Владислава Пинаева, после снегопадов привлекались все возможные ресурсы для расчистки снега. Однако ранее тагильчане не знали, когда именно будет расчищена та или иная улица. Поэтому они порой делают вывод, что расчищают город только в центре.

В связи с этим коммунальщики решили более тесно контактировать с жителями, извещая их о своих планах. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что с начала года в Нижнем Тагиле более 40 раз откладывался вывоз мусора с контейнерных площадок из-за припаркованных машин.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Город#Снег#Владислав Пинаев#Коммунальщики#Дороги#График#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Расчистка
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