Опубликован график вывоза снега с дорог Нижнего Тагила

По словам мэра города Владислава Пинаева, после снегопадов привлекались все возможные ресурсы для расчистки снега. Однако ранее тагильчане не знали, когда именно будет расчищена та или иная улица. Поэтому они порой делают вывод, что расчищают город только в центре.