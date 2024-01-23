Опять проводница. Сотрудница РЖД в Пермском крае по ошибке высадила людей в лесу

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Несколько пассажиров вышли в глухом лесу, информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».
Как рассказывает одна из пассажирок, она решила добраться до Чернушек в Пермском крае и для этого села на поезд в Екатеринбурге.
Ночью проводница уведомила, что поезд остановился и желающие могут выйти, однако на самом деле люди оказались в лесу без связи и света.
Все произошло из-за того, что поезд опаздывал, а проводница не знала этого. В результате пассажиры прошли несколько километров по лесу. Затем всех пассажиров забрал товарный поезд.
Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что от работы отстранена проводница, которая выбросила кота Твикса.