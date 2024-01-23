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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

В Пермском крае проводница по ошибке высадила пассажиров в лесу

Опять проводница. Сотрудница РЖД в Пермском крае по ошибке высадила людей в лесу

23 января 2024, 16:48
Фото: Midjourney

В Пермском крае проводница по ошибке высадила пассажиров в лесу

Проводница поезда по ошибке оставила людей в лесу вместо станции.

Несколько пассажиров вышли в глухом лесу, информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказывает одна из пассажирок, она решила добраться до Чернушек в Пермском крае и для этого села на поезд в Екатеринбурге.

Ночью проводница уведомила, что поезд остановился и желающие могут выйти, однако на самом деле люди оказались в лесу без связи и света.

Все произошло из-за того, что поезд опаздывал, а проводница не знала этого. В результате пассажиры прошли несколько километров по лесу. Затем всех пассажиров забрал товарный поезд.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что от работы отстранена проводница, которая выбросила кота Твикса.

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#Происшествия#РЖД#Остановка#ЧП#Ошибка#Екатеринбург#Проводник#Инцидент#Камилла Булгакова
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