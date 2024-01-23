От работы отстранена проводница, которая выбросила кота Твикса

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Об этом рассказал замгендиректора РЖД Иван Колесников на встрече в Госдуме. От работы женщина отстранена временно, на период проведения полного расследования.
Также представитель РЖД добавил, что в планах — подробнее прописать в документах, как именно нужно перевозить животных, что делать можно, а что нельзя. В настоящий момент столь четких инструкций не прописано.
Напомним, что 11 января проводница выкинула из поезда кота, не найдя его хозяев. Она сказала, что подумала, что бродячий кот забежал в поезд. Однако выяснилось, что у кота был билет, он ехал в переноске с хозяином, но в какой-то момент сбежал.
Несколько дней питомца искали десятки людей и нашли мертвым. Хозяин обратился в полицию. После этого решили изменить правила перевозки животных.