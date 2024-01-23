От работы отстранена проводница, которая выбросила кота Твикса

Напомним, что 11 января проводница выкинула из поезда кота, не найдя его хозяев. Она сказала, что подумала, что бродячий кот забежал в поезд. Однако выяснилось, что у кота был билет, он ехал в переноске с хозяином, но в какой-то момент сбежал.