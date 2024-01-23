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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

От работы отстранена проводница после ЧП с котом Твиксом

От работы отстранена проводница, которая выбросила кота Твикса

23 января 2024, 08:39
Фото: Соцсети хозяев Твикса

От работы отстранена проводница после ЧП с котом Твиксом

Проводницу, которая выбросила домашнего кота Твикса из поезда на улицу, временно отстранили от работы.

Об этом рассказал замгендиректора РЖД Иван Колесников на встрече в Госдуме. От работы женщина отстранена временно, на период проведения полного расследования.

Также представитель РЖД добавил, что в планах — подробнее прописать в документах, как именно нужно перевозить животных, что делать можно, а что нельзя. В настоящий момент столь четких инструкций не прописано.

Напомним, что 11 января проводница выкинула из поезда кота, не найдя его хозяев. Она сказала, что подумала, что бродячий кот забежал в поезд. Однако выяснилось, что у кота был билет, он ехал в переноске с хозяином, но в какой-то момент сбежал.

Несколько дней питомца искали десятки людей и нашли мертвым. Хозяин обратился в полицию. После этого решили изменить правила перевозки животных.

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#Происшествия#Животные#Полиция#РЖД#Поезд#Документы#Кот#Отстранение#Питомец#Хозяева#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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