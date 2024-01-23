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Updated Сегодня, 09:15

Ученики школы в Горном Щите заметили мышей во время урока

Первоклассники в Горном Щите заметили двух мышей в кабинете прямо на уроке

23 января 2024, 09:15
Фото: Е1

Ученики школы в Горном Щите заметили мышей во время урока

В школе №142 в Горном Щите во время урока в кабинете бегали мыши. Их заметили ученики первого класса 22 января 2024 года.

Как рассказала мама одного из учащихся этой школы, кабинет, где были замечены мыши, находится на первом этаже недалеко от столовой. Дети, увидевшие грызунов, стали кричать и бегать за ними по классу, урок оказался сорван, пишет Е1.

Помимо антисанитарии в учреждении женщина рассказала о том, что в школе не хватает мест для всех учеников, так как здание не рассчитано на полторы тысячи человек, а также о том, что крыша у школы протекает и нет нормального ремонта.

Напомним, в школе №36 в Екатеринбурге рухнул потолок в столовой, из-за чего пищеблок временно закрылся на ремонт, а в одном классе отвалилась батарея.

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#Происшествия#Дети#Школа#Ремонт#Крыша#Антисанитария#ЧП#Ученики#Горный Щит#Мыши#Урок#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Класс
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