Первоклассники в Горном Щите заметили двух мышей в кабинете прямо на уроке

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Как рассказала мама одного из учащихся этой школы, кабинет, где были замечены мыши, находится на первом этаже недалеко от столовой. Дети, увидевшие грызунов, стали кричать и бегать за ними по классу, урок оказался сорван, пишет Е1.
Помимо антисанитарии в учреждении женщина рассказала о том, что в школе не хватает мест для всех учеников, так как здание не рассчитано на полторы тысячи человек, а также о том, что крыша у школы протекает и нет нормального ремонта.
Напомним, в школе №36 в Екатеринбурге рухнул потолок в столовой, из-за чего пищеблок временно закрылся на ремонт, а в одном классе отвалилась батарея.