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Коммунальная авария на газопроводе произошла в Верхней Салде

Почти 1000 домов в Верхней Салде остались без газа из-за аварии

23 января 2024, 05:13
Фото: 1MI

Коммунальная авария на газопроводе произошла в Верхней Салде

В Верхней Салде произошло повреждение газопровода во время ремонтных работ на улице Урицкого, из-за чего 978 частных домов остались без газа. Авария случилась 22 января 2024 года.

К месту ЧП прибыли сотрудники газовой службы для устранения аварийности. Ситуацию с коммунальной аварией взял под личный контроль мэр Верхней Салды Александр Маслов.

В ходе ремонтно-восстановительных работ специалистам пришлось заменить четыре метра трубы. Вскоре сварочные работы были завершены. После этого рабочие приступили к заполнению системы.

На утро 23 января 2024 года газоснабжение восстановлено.

Напомним, 20 января 2024 года в Первоуральске прорвало батарею в подъезде жилого дома. После этого в квартирах пропало теплоснабжение.

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#Происшествия#Мэр#Газовая служба#ЧП#Жилой дом#Ремонтные работы#Труба#Газопровод#Газоснабжение#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Верхняя Салда#Инцидент#Частные дома
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