Почти 1000 домов в Верхней Салде остались без газа из-за аварии

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
К месту ЧП прибыли сотрудники газовой службы для устранения аварийности. Ситуацию с коммунальной аварией взял под личный контроль мэр Верхней Салды Александр Маслов.
В ходе ремонтно-восстановительных работ специалистам пришлось заменить четыре метра трубы. Вскоре сварочные работы были завершены. После этого рабочие приступили к заполнению системы.
На утро 23 января 2024 года газоснабжение восстановлено.
Напомним, 20 января 2024 года в Первоуральске прорвало батарею в подъезде жилого дома. После этого в квартирах пропало теплоснабжение.