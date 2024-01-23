Почти 950 случаев мошенничества произошло в Нижнем Тагиле и ГГО в 2023 году

Как правило, звонившие убеждают горожан в том, что у них пытаются списать деньги со счета, взять кредит на их имя или взломать аккаунт на «Госуслугах». Чтобы избежать потери денег, людям внушают необходимость оформления кредитов или обналичивания своих сбережений, чтобы перевести их на другой, указанный им счет.