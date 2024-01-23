Почти 950 случаев мошенничества произошло в Нижнем Тагиле и ГГО в 2023 году

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Так, общая сумма ущерба, который был причинен аферистами жителям Тагила и ГГО в 2023 году, составила 230 миллионов рублей. Столько денег было перечислено на мошеннические счета, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что 54 человека из общего количества пострадавших работают на металлургическом заводе. Злоумышленники во время звонков зачастую представляются сотрудниками ЦБ, ФСБ, прокуратуры и иных ведомств, а также могут действовать от лица работодателей потерпевших.
Как правило, звонившие убеждают горожан в том, что у них пытаются списать деньги со счета, взять кредит на их имя или взломать аккаунт на «Госуслугах». Чтобы избежать потери денег, людям внушают необходимость оформления кредитов или обналичивания своих сбережений, чтобы перевести их на другой, указанный им счет.
Также мошенники могут назваться операторами мобильной связи и предлагать жертвам продлить договор на абонентский номер, при этом они спрашивают коды из SMS-сообщений.
Напомним, 11 января 2024 года жительница Нижнего Тагила перевела лжесотрудникам банка и спецслужб более миллиона рублей.