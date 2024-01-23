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Подростки в Екатеринбурге гуляли ночью без родителей

Почти два десятка подростков задержали в Екатеринбурге во время рейдов

23 января 2024, 05:44
Фото: Midjourney

Подростки в Екатеринбурге гуляли ночью без родителей

В Екатеринбурге во время рейдов полиции были задержаны 19 подростков, которые находились на улице ночью без взрослых сопровождающих. Рейды проходили с 19 по 21 января 2024 года.

Рейды проводились в Чкаловском, Верх-Исетском, Орджоникидзевском и других районах города. 19 школьников находились на улице после 22:00, при этом взрослые их не сопровождали, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.

Задержанных доставили в отделения, а потом передали их родителям. Инспекторы ПДН сейчас выясняют, почему законные представители допустили, чтобы их дети находились вне дома в неположенное время.

Всего полицейскими во время рейдов было составлено 75 протоколов: за употребление алкоголя в неположенных местах, мелкое хулиганство, употребление запрещенных веществ и нарушения ПДД.

Напомним, 19 января 2024 года полицейские провели рейды в храмах и церквях.

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