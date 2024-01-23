Почти два десятка подростков задержали в Екатеринбурге во время рейдов

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Рейды проводились в Чкаловском, Верх-Исетском, Орджоникидзевском и других районах города. 19 школьников находились на улице после 22:00, при этом взрослые их не сопровождали, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.
Задержанных доставили в отделения, а потом передали их родителям. Инспекторы ПДН сейчас выясняют, почему законные представители допустили, чтобы их дети находились вне дома в неположенное время.
Всего полицейскими во время рейдов было составлено 75 протоколов: за употребление алкоголя в неположенных местах, мелкое хулиганство, употребление запрещенных веществ и нарушения ПДД.
Напомним, 19 января 2024 года полицейские провели рейды в храмах и церквях.