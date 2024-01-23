Подрядчики найдены: 18 млн выделено на ремонт муниципального жилья в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Будут отремонтированы помещения, расположенные по улицам Пархоменко, Жуковского, Удовенко, Аганичева, Быкова, Красноармейская, Вогульская, Черноморская, Ильича, Тимирязева, Красная, Свердлова, Березовая, Зари, а также по проспектам Ленинградский. и Мира. Всего будет охвачено 22 квартиры.
В помещениях проведут текущий ремонт, а именно заменят оконные блоки, а также балконы.
Подрядчики уже определены. Так, ремонтом в муниципальном жилье Нижнего Тагила займутся фирма «Новый мир», индивидуальный предприниматель Андрей Гвоздев, а также ООО «Трубстройсервис». Первые два исполнителя зарегистрированы в Нижнем Тагиле и третий — в Самарской области. Эта организация работает в сфере строительства инженерных коммуникаций.
Добавим, что всего мэрией Нижнего Тагила выделено 60 миллионов рублей на ремонт 75 муниципальных квартир, которые предоставляют по соцнайму. Об этом рассказала начальник управления по учету и распределению жилья Викторина Пырина 18 января.