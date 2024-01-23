Подрядчики найдены: 18 млн выделено на ремонт муниципального жилья в Нижнем Тагиле

Подрядчики уже определены. Так, ремонтом в муниципальном жилье Нижнего Тагила займутся фирма «Новый мир», индивидуальный предприниматель Андрей Гвоздев, а также ООО «Трубстройсервис». Первые два исполнителя зарегистрированы в Нижнем Тагиле и третий — в Самарской области. Эта организация работает в сфере строительства инженерных коммуникаций.