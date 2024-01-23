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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В Нижнем Тагиле отремонтируют муниципальное жилье на 18 млн рублей

Подрядчики найдены: 18 млн выделено на ремонт муниципального жилья в Нижнем Тагиле

23 января 2024, 14:26
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле отремонтируют муниципальное жилье на 18 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила нашла подрядчиков, которые займутся ремонтом муниципального жилья. Общая сумма закупок составляет почти 18 миллионов рублей. Всего город выделил около 60 миллионов рублей на эти нужды.

Будут отремонтированы помещения, расположенные по улицам Пархоменко, Жуковского, Удовенко, Аганичева, Быкова, Красноармейская, Вогульская, Черноморская, Ильича, Тимирязева, Красная, Свердлова, Березовая, Зари, а также по проспектам Ленинградский. и Мира. Всего будет охвачено 22 квартиры.

В помещениях проведут текущий ремонт, а именно заменят оконные блоки, а также балконы.

Подрядчики уже определены. Так, ремонтом в муниципальном жилье Нижнего Тагила займутся фирма «Новый мир», индивидуальный предприниматель Андрей Гвоздев, а также ООО «Трубстройсервис». Первые два исполнителя зарегистрированы в Нижнем Тагиле и третий — в Самарской области. Эта организация работает в сфере строительства инженерных коммуникаций.

Добавим, что всего мэрией Нижнего Тагила выделено 60 миллионов рублей на ремонт 75 муниципальных квартир, которые предоставляют по соцнайму. Об этом рассказала начальник управления по учету и распределению жилья Викторина Пырина 18 января.

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